موعد نتيجة الشهادة الإعدادية فى بنى سويف.. اعرف التفاصيل

بنى سويف هانى فتحى

تابعت الدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف مع مسؤولي لجنة النظام والمراقبة وتقدير الدرجات سير أعمال التصحيح وتقدير الدرجات الخاصة بأوراق إجابات الطلاب بامتحانات الفصل الدراسي الأول 2024/2025 للشهادة الإعدادية، والتى تم عقدها في الفترة من 18 إلى 23 يناير الجارى، حيث بلغ إجمالي المتقدمين أكثر من 64 ألف طالبا وطالبة على مستوى مدارس الإدارات التعليمية بالمحافظة.

أشارت وكيل الوزارة إلى تفقدها صباح اليوم مقر لجنة النظام والمراقبة بقطاع " ب " بمدرسة جمال عبد الناصر والذي يضم إدارات ( ببا ، سمسطا ، اهناسيا ، ناصر ) بحضور الأستاذ هشام سالم رئيس لجنة النظام والمراقبة بالقطاع والأستاذ رضا جمعة رئيس لجنة تقدير الدرجات، للاطمئنان على انتظام سير العمل بكنترول الشهادة الإعدادية، حيث بدأت أعمال التصحيح السبت الماضي ، مشيرة إلى تكليفاتها بالالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للعمل بالكنترول، حيث تم التأكيد على تحرى الدقة في أعمال التصحيح والمراجعة وعدم ترك أي جزئية في السؤال ،فضلاً عن أهمية قيام أعضاء لجنة النظام والمراقبة (الكنترول) بتوخى الحرص والدقة في مراجعة أوراق الإجابات قبل أعمال الرصد حرصا على مصلحة الطلاب، تمهيدا لاعتماد النتيجة وإعلانها خلال الفترة المقبلة

وكانت وكيل الوزارة قد تفقدت أمس سير العمل في لجنة النظام والمراقبة وتقدير الدرجات بقطاع " أ" بمدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية والذي يضم إدارات ( بني سويف ، الفشن ، الواسطى ).