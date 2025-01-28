وزير الدفاع الإسرائيلى: الجيش سيظل فى قمة جبل الشيخ إلى أجل غير مسمى

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "الجيش سيواصل تواجده في قمة جبل الشيخ إلى أجل غير مسمى، لضمان أمن المجتمعات في هضبة الجولان والشمال، ولجميع سكان إسرائيل".



وأضاف كاتس، أثناء زيارته لمواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي في قمة جبل الشيخ بسوريا، أن "الجيش الإسرائيلي مستعد جيدًا للدفاع والهجوم، ولإقامة وجود طويل الأمد في مواقع جبل الشيخ .. ولن نعود إلى واقع السابع من أكتوبر، ولن نعتمد على الآخرين في دفاعنا".



ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت " الإسرائيلية عن كاتس إن "سنسعى لتعزيز علاقاتنا مع السكان من المجتمع الدرزي الكبير الذي تربطه علاقات تاريخية ووثيقة مع الدروز في إسرائيل".