رئيس أركان جيش الاحتلال: نتدخل بشكل قاطع ومباشر فيما يتعلق بأمن إسرائيل

كتب محمد شرقاوى

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن رئيس أركان جيش الاحتلال قال إننا نتدخل بشكل قاطع ومباشر فيما يتعلق بأمن إسرائيل والإسرائيليين في البلدات الواقعة في هضبة الجولان، ولا نتدخل فيما يحدث في سوريا وليست لدينا أية نية لإدارة شؤونها.

مازالت الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في سوريا غامض، منذ أن تم الإعلان إسقاط نظام بشار الأسد من قبل الفصائل المسلحة التي تقودها هيئة تحرير الشام بقيادة أبو محمد الجولاني، وسط تحذيرات ومطالب للقوى الخارجية ببذل الجهود لتجنب انهيار المؤسسات الحيوية السورية عقب الإطاحة بنظام "الأسد".