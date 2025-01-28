اليوم السابع
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واشنطن: إغلاق مكاتب الأونروا قرار سيادي لإسرائيل ونحن ندعمه

الثلاثاء، 28 يناير 2025 07:19 م
واشنطن: إغلاق مكاتب الأونروا قرار سيادي لإسرائيل ونحن ندعمه الأونروا
وكالات

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قالت القائمة بأعمال المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن إن إغلاق مكاتب الأونروا في القدس قرار سيادي لإسرائيل، معربة عن دعم واشنطن لهذا القرار.

ومن جانبه، قال سفير إسرائيل بالأمم المتحدة داني دانون إنه قد أبلغ مجلس الأمن أن حظر أنشطة الأونروا في إسرائيل يدخل حيز التنفيذ خلال يومين.

وكانت قد أكدت مسئولة الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن حل الدولتين يُعد الأساس لتحقيق السلام في المنطقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم السلطة الفلسطينية والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).


وقالت كالاس خلال مؤتمر صحفي، إن الشعب الفلسطيني قد عانى كثيرًا، وأن كلا من الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقان السلام، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي ينتظر رؤية الخطوات المقبلة لضمان استدامة وقف إطلاق النار وتحقيق السلم والاستقرار في المنطقة.


وحول قضية جرينلاند.. قالت كالاس: "أحد وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي أكد ضرورة الاستماع إلى ما يقوله رئيس الولايات المتحدة، لكن ليس من الضروري أخذ كل ما تقوله الإدارة الأمريكية حرفيًا".







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