اليوم السابع
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مفوض الأونروا: مصير الفلسطينيين على المحك حال حظر الوكالة

الثلاثاء، 28 يناير 2025 06:05 م
مفوض الأونروا: مصير الفلسطينيين على المحك حال حظر الوكالة المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازريني
وكالات

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قال المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازريني إن الحظر الإسرائيلي لأنشطة الأنروا سيجعل مصير ملايين الفلسطينيين على المحك.

وأضاف "في قطاع غزة يطلب الفلسطينيون منا تقديم الدعم لكن حظر إسرائيل نشاطنا سيقوض جهدنا"

وأوضح أن حكومة إسرائيل تدعي أن الوكالة لا تقدم الدعم المناسب للفلسطينيين، في الوقت الذي تقوم فيه الوكالة بتقديم أكثر من 17 ألف استشارة طبية في اليوم بالأراضي الفلسطينية.

واعتبر أن اتهام إسرائيل لوكالة الأونروا بالإرهاب يعد سابقة في عمل مؤسسات الأمم المتحدة، مشددا على أنه إذا توقفت الأونروا عن حماية ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين فإن حقوقهم لن تبقى.

 

 

 

 

 







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