اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 29 يناير 2025 12:56 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

سفير إسرائيل بالأمم المتحدة: حظر الأونروا سيدخل حيز النفاذ خلال يومين

الثلاثاء، 28 يناير 2025 05:14 م
سفير إسرائيل بالأمم المتحدة: حظر الأونروا سيدخل حيز النفاذ خلال يومين الأونروا
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال سفير إسرائيل بالأمم المتحدة داني دانون إنه قد أبلغ مجلس الأمن أن حظر أنشطة الأونروا في إسرائيل يدخل حيز التنفيذ خلال يومين.

وكانت قد أكدت مسئولة الشئون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن حل الدولتين يُعد الأساس لتحقيق السلام في المنطقة، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم السلطة الفلسطينية والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).


وقالت كالاس خلال مؤتمر صحفي، إن الشعب الفلسطيني قد عانى كثيرًا، وأن كلا من الفلسطينيين والإسرائيليين يستحقان السلام، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي ينتظر رؤية الخطوات المقبلة لضمان استدامة وقف إطلاق النار وتحقيق السلم والاستقرار في المنطقة.


وحول قضية جرينلاند.. قالت كالاس: "أحد وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي أكد ضرورة الاستماع إلى ما يقوله رئيس الولايات المتحدة، لكن ليس من الضروري أخذ كل ما تقوله الإدارة الأمريكية حرفيًا".

 







مشاركة

الأونروا

فلسطين

غزة

الأمم المتحدة

مجلس الأمن






الرجوع الى أعلى الصفحة