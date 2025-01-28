محافظ جنوب سيناء يعتمد المخطط الاستراتيجى لمدينة دهب

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

اعتمد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء المخطط الاستراتيجي العام لمدينة دهب، وذلك بعد موافقة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على اعتماد المخطط الصادرة بتاريخ 4/ 12 / 2024، وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

جاء ذلك خلال عرض المهندس مصطفى عبده احمد مدير التخطيط والتنمية العمرانية لوحات المخطط الاستراتيجي العام لمدينة دهب بمسطح إجمالي 4373.29 فدان بطاقة استيعابية 69020 نسمة، والتي سبق موافقة وزارة الدفاع عليها بالموافقة رقم 3579 لسنة 2024.

ويشار إلى أن المخطط يتضمن استعمالات الأراضى المختلفة ( السياحية، الترفيهية، الخدمية، السكنية، التجارية) والمشروعات القومية والاستثمارية المقترحة حتى سنة الهدف 2050 وذلك لتنفيذ خريطة التنمية الشاملة و المتكاملة على أرض مدينة دهب لكافة مجالات التنمية فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية.