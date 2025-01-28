محافظ جنوب سيناء يناقش مشكلات المستثمرين المتعثرين فى طابا ورأس سدر

جنوب سيناء - فايزة مرسال

ناقش اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، خلال اجتماع هيئة التنمية السياحية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، عددًا من القضايا المتعلقة بالمستثمرين المتعثرين في مدينتي طابا ورأس سدر، مع التركيز على إيجاد حلول عملية لدعمهم وتذليل العقبات التي تواجه مشروعاتهم المتعثرين.

يأتى هذا فى إطار تكليفات القيادة السياسية، وتوجيهات رئيس الوزراء بالتسهيل على المستثمرين وحل أية معوقات أمام الاستثمار السياحي، لزيادة الجذب السياحي والتنمية السياحية بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على مقترحات المحافظ بتمديد المهلة الزمنية للمستثمرين المتعثرين، ومنحهم الفرصة لاستئناف العمل في المشروعات المتوقفة. كما تم الاتفاق على متابعة شهرية لتنفيذ هذه المشروعات لضمان التقدم الفعلي والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

وأشاد المحافظ بالدور الحيوي لهذه المشروعات في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن المحافظة ستستمر في دعم المستثمرين وتوفير التسهيلات اللازمة، لضمان نجاح مشروعاتهم وتحقيق الفائدة للمجتمع المحلي.