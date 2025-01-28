محافظ جنوب سيناءيتفقد ميناء طابا البرى وموقف سيارات الأجرة ومحطة التحلية

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

تفقد اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، جولتة الميدانية بمدينة طابا تفقد أعمال تطوير ميناء طابا البرى.

وأوضح أن هذه التطويرات تأتى فى إطار تحسين البنية التحتية وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين والزوار، بما يسهم فى دعم قطاع السياحة وتعزيز الحركة التجارية بين مصر ودول الجوار.



وأكد المحافظ، أن هذه المشاريع تهدف إلى رفع كفاءة الميناء وتحديث مرافقه بما يتناسب مع احتياجات المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن التطوير يشمل تجديد المنشآت وتوسيع ساحات الاستقبال، فضلاً عن تعزيز الأمن والسلامة لضمان تجربة مريحة وآمنة للمسافرين.

ووجه مبارك بضرورة الالتزام بالجدول الزمني للمشروع، مع متابعة سير العمل بشكل مستمر، مؤكداً أن تلك المشاريع تعد خطوة هامة نحو تعزيز مكانة طابا كواحدة من أبرز النقاط الحدودية الحيوية في مصر.

وقام محافظ جنوب سيناء، بجولة تفقدية شملت العديد من المشروعات الحيوية في منطقة طابا، وذلك ضمن سلسلة من الجهود لتحسين الخدمات والبنية التحتية في المحافظة.



شملت الجولة تفقد "موقف سيارات الأجرة"، حيث وجه المحافظ بضرورة تحسين وتوسيع نطاقه لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المسافرين، مع ضمان توفير بيئة مريحة وآمنة للركاب.



كما تفقد المحافظ محطة تحلية مياه طابا، مشيداً بالجهود المبذولة لضمان توفير مياه شرب نقية للمدينة والمناطق التابعة لها. لافتًا إلى أهمية هذه المحطة في تلبية احتياجات المدينة من السياح والمواطنين.



وفي إطار الاستعداد للعيد القومي للمحافظة قام المحافظ بزيارة "ساحة العلم" مؤكدًا على أهمية المكان كمحور رئيسي في تطوير السياحة وتعزيز الهوية الوطنية.



كما تفقد المحافظ بعض المناطق المقترحة للاستثمار السياحي والخدمي في طابا، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات التي ستسهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي وضمن الاستراتيجية الشاملة لتحويل منطقة طابا ونويبع لمركز لوجستي عالمي يستطيع تلبية متطلبات دول الجوار للتصدير والنقل الى أوروبا،.لمنطقة لوجيستية.



وفي ختام جولته، شدد الدكتور خالد مبارك على أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية لضمان تنفيذ هذه المشروعات في الوقت المحدد وبأعلى معايير الجودة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمحافظة وتحسين مستوى الحياة للمواطنين والزوار على حد سواء.