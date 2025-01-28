محافظ القاهرة: مصر حريصة على تواصل تدفق قوافل المساعدات الإنسانية لغزة.. صور

كتب سيد الخلفاوى - تصوير دينا رومية

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إطلاق قافلة الخير إهداء محافظة القاهرة لأهالينا فى غزة والتي تنظمها المحافظة بالتعاون مع الهلال الأحمر، والتضامن الاجتماعي، والجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع الأهلى، والغرفة التجارية.

شهد القافلة اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ، وم. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ود. سلامة داود رئيس جامعة الازهر، ود. آمال إمام المدير التنفيذى لجمعية الهلال الأحمر، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام، واللواء حسام لبيب السكرتير العام المساعد، وأيمن العشري رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس جمعية العشري للتنمية المجتمعية، وعز الدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية، وسامح فهيم مدير مديرية التضامن الاجتماعي.

وأكد محافظ القاهرة أن القافلة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة،بعد قرار وقف الحرب، إيمانًا بقيم التآخي والتكافل، وتحملًا لمسئوليتنا الإنسانية في ظل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني .

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة المصرية حريصة على تواصل تدفق قوافل المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح في مشهد يعكس تضامنًا كبيرًا مع الشعب الفلسطيني، وكان آخرها أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية التي أطلقها د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء منذ أيام لدعم قطاع غزة ، حيث تسعى هذه الجهود لتخفيف معاناة الأهالي الذين يعيشون تحت وطأة الأوضاع الصعبة ، مشيرًا إلى أن هذه الجهود الإنسانية الكبيرة التى تقدمها الدولة المصرية في تعزيز حركة إمداد غزة بالمساعدات توازيها جهود استقبال المصابين والجرحى فى المستشفيات المصرية لتقديم الرعاية الطبية.

وأكد محافظ القاهرة على الدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالدولة في تكثيف إنفاذ المساعدات وتوفير المتطلبات الإنسانية لكافة لأهالي غزة.

وتضم القافلة مساعدات إنسانية، تتألف من 5 شاحنات "تريلا" تحمل على متنها 45 طن مواد غذائية كالأرز، والسكر، والزيوت، وغيرها، و6آلاف بطانية، و120 لحاف، و80 سرير كامل الاغطية، و46 تانك مياه سعة 200 لتر.





إطلاق قافلة الخير إهداء محافظة القاهرة لأهالينا فى غزة



الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة يشهد إطلاق قافلة الخير إهداء محافظة القاهرة لأهالينا فى غزة



شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة إطلاق قافلة الخير إهداء محافظة القاهرة لأهالينا فى غزة