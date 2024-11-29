اليوم السابع
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أهالى غزة يشكرون الدولة المصرية بعد وصول دفعة جديدة من المساعدات.. فيديو

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 05:07 م
أهالى غزة يشكرون الدولة المصرية بعد وصول دفعة جديدة من المساعدات.. فيديو المساعدات المصرية لأهالينا فى غزة
شمال سيناء : محمد حسين

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تقوم جمهورية مصر العربية بدور حيوى فى تقديم المساعدات لأهالى غزة، للمساهمة فى تخفيف آثار العدوان الإسرائيلى الغاشم على الأراضى الفلسطينية، وتعرضها للتدمير مما تسبب فى تشريد أهالى قطاع غزة بلا مأوى أو مأكل.

وتقدم مصر مساعدات ممثلة من شركة الأقصى للأمن والحراسة، بتقديم طرود غذائية على العائلات المصرية، حيث قدم أهالى عزة الشكر لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسى لما يقدمه من دعم لأهالى غزة.

ويأتى هذا تزامنا مع احتفال العالم باليوم العالمى الفلسطينى والذى يوافق 29 نوفمبر من كل عام.

 







مساعدات مصرية

أهالى غزة

اليوم العالمى لفلسطين

العداون الإسرائيلى

طرود غذائية




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