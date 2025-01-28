لجنة المرأة بمجلس كنائس مصر تنظم زيارة إنسانية لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون

كتب: محمد الأحمدى

في إطار الدور الإنساني والروحي الذي يقوم به مجلس كنائس مصر، نظمت لجنة المرأة بالمجلس زيارة إلى سجن وادي النطرون يوم السبت الموافق 18 يناير، بمشاركة القس يشوع بخيت، الأمين العام للمجلس، والأستاذة لوريس عوض، والمخرجة نورا أدوار.

وبدأ القس يشوع بخيت اللقاء بالترحيب الحار بالنزلاء الذين استقبلوا الوفد بمحبة وترحاب كبير. افتتح القس يشوع اللقاء بالصلاة، حيث شارك النزلاء بالصلاة بلغات متعددة منها العربية، الإنجليزية، الأوكرانية، والإسبانية، مما أبرز الأجواء الدولية لهذه الزيارة.

وبعد ذلك، قُدمت مجموعة من الترانيم الروحية، حيث شارك القس يشوع بخيت بترانيم باللغة العربية، في حين قدمت ترانيم باللغة الإنجليزية للنزلاء الأجانب، مما أضاف أجواءً من الفرح والتفاعل.

وتضمن اللقاء أيضًا تأملاً روحياً قدمته لوريس عوض نائبة الرئيس بعنوان: “هناك مكان آخر للنجاة”، مستندة إلى نصوص من الكتاب المقدس، مثل قصة العبور في البحر الأحمر (خروج 14: 13) التي أكدت فيها أن الله يصنع مخرجاً حتى في أصعب الظروف. كما تناولت فكرة المائدة وسط البرية من سفر العدد (11: 13)، موضحة أن الله قادر على التدبير من مصادر غير متوقعة، وأكدت أن الله لا يتأخر أبداً في تحقيق الخلاص.

وفي أجواء تفاعلية، قدمت المخرجة نورا أدوار مسابقات كتابية وأسئلة للنزلاء باللغتين العربية والإنجليزية، حيث تم توزيع الهدايا عليهم، مما أضاف لمسة من البهجة إلى اللقاء.

اختُتمت الزيارة بالصلاة، حيث أعرب النزلاء عن سعادتهم البالغة وشكرهم العميق، معبرين عن رغبتهم في تكرار هذه الزيارات التي تضيف إلى حياتهم الروحية والإنسانية الكثير من الدعم والأمل.

تأتي هذه الزيارة ضمن جهود مجلس كنائس مصر لتعزيز قيم المحبة والرعاية الروحية لجميع فئات المجتمع.