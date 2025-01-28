فرص عمل للمصريين بالإمارات 2025.. المستندات المطلوبة وخطوات التقديم

كتبت آية دعبس

لليوم الثامن على التوالي، تواصل وزارة العمل تلقى طلبات قبول طلبات الراغبين في التقدم على 50 وظيفة بدولة الإمارات، للذكور والإناث، بمرتبات 9000 درهم، أى ما يوازى 122 ألف جنيه، والتى من المقرر لها أن تستمر حتى الخميس المقبل، وذلك في إطار اهتمام وزارة العمل في التوسع في توفير فرص عمل للشباب بالسوق المحلى والخارجى.

وأوضحت الوزارة، أن الوظائف هى:

- مدربين رياضيين في مجال الإعداد البدني لأحد الأندية الرياضية.

- الراتب الشهري 9000 درهم إماراتي، أى ما يوازى 122 ألف جنيه مصري.



* أما المستندات والأوراق والشروط المطلوبة، فهى:

- أن يكون المُتقدم خريج بكالوريوس التربية الرياضية.

- أن يتراوح عمر المتقدم من 25 إلى 40 سنة.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات عمل كمدرب مُعتمد من الاتحادات الرياضية أو معاهد متخصصة في إعداد وتأهيل المُدربين.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- بشأن المُتقدمين من خريجي المعاهد المصرية أو الأجنبية المعترف بها فى مجال التربية الرياضية ،لابد وأن يتراوح العمر من 30 إلى 40 سنة، وخبرة لا تقل عن 4 سنوات كمُدرب معتمد من قبل الاتحادات الرياضية او معاهد متخصصة في إعداد وتأهيل المدربين،بالإضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية أيضا.



ولفتت الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، إلى أنه على الشباب الراغب في التقديم و استيفاء استمارة البيانات المرفقة باللغة الإنجليزية ، وإرسالها علي البريد الالكتروني التالي labour@labour.gov.eg.



• وحول مميزات الالتحاق بتلك الـ وظائف، فهى:

- المُدرب سيحصل على راتب 9000 درهم إماراتى شامل، بدل السكن، والانتقالات.

- تأمين طبي وفقاً للنظام المعمول به بدولة الإمارات.

- تذكرة سفر الاستقدام.

- ساعات العمل 8 ساعات وفقاً لقانون العمل.

- مدُة العقد سنتين.