وزارة العمل تعلن عن 300 وظيفة فى مجال الصناعات الدوائية براتب 8 آلاف جنيه

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة العمل عن توفير 300 فرصة عمل بإحدى شركات القطاع الخاص العاملة فى الصناعات الدوائية، وذلك ضمن نشرة التوظيف التي تعلن عنها الوزارة شهريًا.

وأوضحت الوزارة، أن الوظائف وتخصصاتها ومرتباتها، هى:

1- عدد 80 بوظيفة مساعد صيدلي:

- الشروط: مؤهل عالي من الجنسين والسن 23_34 عامًا وخبرة في المجال 6 أشهر.

- المزايا: مرتبات مجزية تبدأ من 6000 جنيها شهريًا.

2- عدد 80 بوظيفة (مبيعات) قسم التجميل:

- الشروط: مؤهل عالي من الجنسين والسن 23_34 عامًا وخبرة في المجال 6 أشهر.

- المزايا: مرتبات مجزية تبدأ من 6000 جنيها شهريًا.

3- عدد 90 بوظيفة أفراد أمن ونظافة:

- الشروط: مؤهل متوسط على أن يكون السن 22_39 عامًا.

4- عدد 50 بوظيفة مندوب توصيل:

- الراتب 8000 جنيها شهريًا.

- الشروط: امتلاك دراجة نارية، مؤهل متوسط، السن 22_39 عامًا.

وأوضحت الوزارة أن التقديم على فرص العمل الجديدة، يتم خلال شهر يناير 2025 الجاري، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر،أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان،وكذلك على الموقع الرسمى لوزارة العمل على "الإنترنت".