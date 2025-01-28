خارجية الكونغو الديمقراطية تدعو الدبلوماسيين الأجانب إلى توخي الحذر

وكالات

دعت وزارة الخارجية في الكونغو الديمقراطية الموظفين والدبلوماسيين الأجانب في كينشاسا إلى توخي الحذر وضبط النفس.

وأضرم متظاهرون النار في سفارة بلجيكا في الكونغو الديمقراطية، وذلك في إطار سلسلة من الاعتداءات التي طالت سفارات أجنبية، من بينها فرنسا.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية البلجيكية إن إضرام النار في مدخل السفارة في الكونغو الديمقراطية مطالبة الشرطة الكونغولية بالتدخل لحماية الدبلوماسيين.

كما أضرم متظاهرون النار في السفارة الفرنسية بالكونغو الديمقراطية.

وفي سياق آخر، أعلن الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، أنه لن يتوجه إلى نيروبي لحضور قمة لمجموعة شرق افريقيا الذي دعا الرئيس الكيني وليام روتو إلى عقدها في نيروبي في ظل تدهور الوضع الأمني ​​في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالت المتحدثة باسمه، تينا سلامة، حسبما اوردت مجلة "جون أفريك" أنه من الواضح أنه بالنظر إلى الوضع السائد في الوقت الراهن، فإن الرئيس لن يتمكن من حضور هذه القمة" مضيفة أنه على الرغم من ترحيب الرئيس تشيسيكيدي بمبادرة رؤساء دول مجموعة شرق أفريقيا، فإن جمهورية الكونغو الديمقراطية تواصل التزامها بعملية لواندا الجارية.