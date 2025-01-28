اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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تونجا تعين ولي العهد وزيرا للدفاع والخارجية

الثلاثاء، 28 يناير 2025 10:17 ص
تونجا تعين ولي العهد وزيرا للدفاع والخارجية دولة تونجا
أ ش أ

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أعلنت السلطات في تونجا تعيين ولي العهد الأمير توبوتوا أولوكالالا وزيرا للدفاع والخارجية في الدولة الواقعة في جزر المحيط الهادئ بعد أسبوع من تعيين الملك توبو السادس أيساكي إيكي رئيسا للوزراء.

وذكر موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي أن تونجا التي يبلغ عدد سكانها 107 آلاف نسمة هي واحدة من الدول القليلة في جنوب المحيط الهادئ التي لديها جيشه خاص والدولة الوحيدة في المحيط الهادئ التي لديها ملكية ذات سيادة.

وقالت حكومة تونجا - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - إن إيكي سيتولى ثلاثة أدوار وزارية إضافية - المالية ومصايد الأسماك والسجون - في الحكومة المكونة من 11 عضوا والتي تم تشكيلها.

ودرس ولي العهد الأمير توبوتوا أولوكالالا (39 عاما) في السابق بكلية الدفاع الاسترالية في كانبرا.. ويضم برلمان تونجا 17 نائبا ينتخبهم السكان وتسعة يختارهم نبلاء البلاد.

 







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تونجا

وزير الدفاع

ولى العهد التونجى



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