وزير الخارجية الأمريكى يزور تونجا ونيوزيلندا وأستراليا يوليو الجارى

أ ش أ

أفاد الموقع الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، بأن وزير الخارجية أنطونى بلينكن، سيزور تونجا ونيوزيلندا وأستراليا خلال الفترة من 24 إلى 29 يوليو الجارى.

كما جاء على الموقع الرسمى لوزارة الخارجية الأمريكية أن بلينكن سيزور عاصمة تونجا، نوكو الوفا من أجل تدشين السفارة الأمريكية الجديدة هناك، وسيجتمع مع كبار المسئولين من أجل مناقشة القيم الديمقراطية المشتركة والرؤية المترابطة والمزدهرة والسلمية والمرنة بين الولايات المتحدة وتونجا لمنطقة المحيط الهادئ.



ومن المقرر أن يسافر وزير الخارجية الأمريكى بعد ذلك إلى عاصمة نيوزيلندا "ويلينجتون"، فى 27 يوليو؛ لإجراء مناقشات مهمة حول الأولويات المشتركة مع كبار الشركاء الحكوميين هناك.



ويختتم بلينكين رحلته بالسفر إلى مدينة بريسبان الأسترالية يومى 28 و29 يوليو، من أجل حضور المشاورات الوزارية الأسترالية الأمريكية (AUSMIN) وعقد اجتماعات ثنائية، وستشمل تلك المناقشات التنسيق بشأن رؤية البلدين المنفتحة والحرة لقضايا المحيطين الهندى والهادئ، إلى جانب إجراء مناقشة تعميق التعاون الأمني، فضلاً عن مناقشة قضيتى المناخ والطاقة النظيفة.