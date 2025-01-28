ترامب: تطبيق "ديب سيك" الصينى بمثابة جرس إنذار

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حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تطبيق "ديب سيك" الصيني للذكاء الاصطناعى ، مشيرا إلى أنه بمثابة "جرس" إنذار.

وقال ترامب خلال حضوره اجتماعا لأعضاء مجلس النواب الجمهوريين في ميامي حسبما أفادت قناة الحرة الأمريكية اليوم الثلاثاء - إن "تكنولوجيا شركة DeepSeek الناشئة الصينية، يجب أن تعمل كحافز للشركات الأمريكية".

وأضاف:"من الجيد أن تتوصل الشركات في الصين إلى طريقة أرخص وأسرع للذكاء الاصطناعي، ...أرى ذلك إيجابيا، لأنك ستفعل ذلك أيضا، لذلك لن تنفق الكثير، وستحصل على نفس النتيجة، نأمل ذلك".

ويدخل قطاع التكنولوجيا إلى ملفات الخلافات بين الولايات المتحدة والصين، خاصة موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تطبيق تيك توك، والمطالبة بشراء نصفه لصالح أمريكا.

وتعكف إدارة ترامب على خطة لإنقاذ تيك توك، تتضمن الاستعانة بشركة البرمجيات أوراكل ومجموعة من المستثمرين الخارجيين للسيطرة بشكل فعال على العمليات العالمية للتطبيق.