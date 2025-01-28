تأجيل محاكمة عاطل اشترك مع آخر فى قتل شخص ببنها لفبراير المقبل

القليوبية إبراهيم سالم

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، وعضوية المستشارين طلعت جودت شلبي، ووائل السيد الشيوى، وأحمد غنيم حامد، وأمانة سر محمد طايل، حجز قضية محاكمة عاطل، لاتهامه وأخر سبق الحكم عليه، بقتل شخص باستخدام سلاح أبيض "مطواة" بعد التعدي عليه بالضرب، ثم إلقاء الحجارة عليه، بسسب خلافات سابقة بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، للنطق بالحكم في جلسة اليوم الأول من دور شهر فبراير المقبل.

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 4254 لسنة 2023 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 1217 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "عبد الله ا ع"، 42 سنة، مبلط سيراميك، ومقيم كفر العرب ببنها، سبق الحكم عليه بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، بعد تعديل قيد ووصف القضية لتهمة الضرب أفض لموت، و"محمود م ع"، عاطل، المتهم الحالى، لأنهما في يوم 23 / 3 / 2023، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، قتلا المجني عليه "محمد ج ح" عمداً مع سبق الإصرار.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض سلاح أبيض "مطواة" وما أن ظفر به المتهم الأول حتى عاجله بلكمة بالوجه فأحدث إصابته بالفم واتبعه بإشهار سلاح أبيض "مطواة" في وجهه ملوحاً به في مواجهته، وما أن تمكن منه حتى انهال عليه ضرباً حيث كال المتهم الأول ضربة بالمطواة إحرازه بالجهة اليسرى من الصدر، و كان ذلك حال تواجد المتهم الثاني على مسرح الجريمة للشد من أذره بأن أعقبه برشق المجني عليه بالحجارة، قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا به إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا سلاح أبيض بغير ترخيص "مطواة"، وحازا وأحرزا أداة مما تستعمل في الإعتداء علي الأشخاص "حجارة".