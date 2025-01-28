اليوم السابع
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الثلاثاء، 28 يناير 2025 12:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الخارجية العراقية: لم نسمع أى تهديدات من الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه العراق

الثلاثاء، 28 يناير 2025 05:00 ص
الخارجية العراقية: لم نسمع أى تهديدات من الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه العراق فؤاد حسين
أ ش أ

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أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الإثنين، عدم ورود أو سماع أي تهديدات من الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه العراق.

وقال وزير الخارجية العراقي ، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء العراقية ، إن تحسين العلاقات مع دول الجوار مبدأ أساسي، لافتا إلى أن الوساطة العراقية بين السعودية وإيران انعكست إيجاباً على الداخل العراقي.

وأضاف أن أمن العراق مرتبط بأمن المنطقة والعكس صحيح، مشيرا الى أن علاقات العراق مع الدول الغربية قوية ، ولفت إلى أن الجولة الخامسة للحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة ستكون واسعة وتشمل لجاناً عدة، وتابع "لم نسمع أي تهديدات من الإدارة الأمريكية الجديدة تجاه العراق".


وبين وزير الخارجية العراقية أن علاقات بلاده الاقتصادية مع الصين وصلت إلى 50 مليار دولار، كما أن العراق لديه علاقات تاريخية مع بريطانيا؛ مشيرا الى أن الاتفاقية الأخيرة معها تتضمن كل الجوانب وتعزز العلاقات.







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