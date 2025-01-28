الحكومة الإسرائيلية: ترامب دعا نتنياهو لزيارة البيت الأبيض 4 فبراير

وكالات

قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا نتنياهو لزيارة البيت الأبيض يوم 4 فبراير المقبل.

وفي السياق نفسه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، أنه سيناقش مسار حل الدولتين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال زيارته المرتقبة إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن ترامب قوله - في تصريحات له - "إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخطط لزيارة واشنطن الأسبوع المقبل لعقد اجتماع في البيت الأبيض".

وكان ترامب قد عاد إلى البيت الأبيض مرة أخرى لبداية ولاية جديدة بعد تنصيبه في مبنى الكابيتول بالعاصمة الأمريكية واشنطن يوم 20 يناير الجاري.