التنمية المحلية تتابع جهود تحسين النظافة بالقاهرة والإسكندرية والقليوبية

كتب على عبد الرحمن

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اجتماعاً مع حسام إمام رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور المهندس أحمد عاطف مدير الوحدة التنفيذية لإدارة قطاع المخلفات الصلبة بالوزارة وعمرو بشير مدير إدارة تنمية الأعمال والعلاقات العامة بشركة نهضة مصر .

وشهد اللقاء متابعة جهود شركة نهضة مصر في القيام بخدمات جمع ونقل ورفع المخلفات البلدية الصلبة وكنس ونظافة الشوارع والمعالجة والتخلص من المخلفات علي مستوي محافظة الإسكندرية بالكامل وفقاً للعقود المبرمة بين الشركة و المحافظة وكذا القيام بخدمات جمع ونقل ورفع المخلفات في أحياء شرق شبرا الخيمة وغرب شبرا الخيمة ومدينة الخصوص بالقليوبية وأحياء المعصرة وحلوان بمحافظة القاهرة .



ومن جانبها وجهت وزيرة التنمية المحلية الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة بالبدء في القيام بجولات ميدانية بالتعاون مع وزارة البيئة والمحافظات لمتابعة سير العمل في المناطق والأحياء المتعاقد عليها بين المحافظات و شركات القطاع الخاص الوطنية في إطار منظومة المخلفات الصلبة والتأكد من تطبيق الخطط التشغيلية الموضوعة من جانب الشركات وحل أي مشكلات يتم رصدها في مستوي خدمة النظافة والتواصل مع الشركات لسرعة حلها بما يحقق رضا المواطنين عن تلك الخدمة.

ومن جانبه، أكد رئيس شركة نهضة مصر ، على إلتزام الشركة بالعمل على تحقيق تطلعات الحكومة و المحافظات والمواطنين في توفير بيئة صحية نظيفة، وبذل المزيد من الجهود من جميع العاملين بالشركة للارتقاء بمنظومة النظافة في محافظات الإسكندرية والقليوبية والقاهرة .

وعرض حسام الدين إمام لعدد من التحديات التي تواجه عمل الشركة في المحافظات الثلاثة خلال الفترة الماضية والتي سيتم التغلب عليها بالتعاون مع الوزارة والمحافظات للعمل بروح الفريق الواحد مع تضافر الجهود من قبل جميع الأطراف لتحقيق مستويات النظافة المطلوبة لخدمة المواطنين .