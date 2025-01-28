الأمم المتحدة تؤكد تلقيها إشعارا أمريكيا بالانسحاب من اتفاقية باريس المناخية

وكالات

أكدت الأمم المتحدة تلقيها إشعارا أمريكيا بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ.

وكان قرار انسحاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من اتفاقية باريس الخاصة بالمناخ مثيرا للجدل، حيث قالت الحكومة البرازيلية إنها تدرك التحدي السياسى والمالى الذى تفرضه سياسات المناخ التى ينتهجها ترامب على مؤتمر المناخ COP30، الذى سيعقد فى نهاية هذا العام.

وقال الدبلوماسى البرازيلى أندريه كوريا دو لاجو، الرئيس المعين لمؤتمر المناخ، "سيتعين علينا أن نرى كيف ستتفاعل البلدان الأخرى مع هذا التغيير الضخم" وقرار ترامب بالتخلى عن اتفاقية باريس والرهان على الوقود الأحفورى.



وفى هذا الصدد، أشار إلى أن البرازيل "تدرك تمام الإدراك أن هناك انقساماً كبيراً فى السياق العالمي"، لكنه أعرب عن ثقته فى قدرة الدبلوماسية على التوصل إلى توافق، حتى لو كان ضئيلاً، لتعزيز الاتفاقيات المتعلقة بتغير المناخ، وخاصة فى مجال الطاقة