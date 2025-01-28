الأمم المتحدة الهجوم على المستشفى السعودى التعليمى فى دارفور " مروع"

كتبت هند المغربى

أدان الأمين العام للأمم المتحدة بشدة الهجوم الذي ضرب المستشفى السعودي التعليمي في الفاشر، بولاية شمال دارفور في السودان في ، مما أدى إلى مقتل 70 شخصا على الأقل من المرضى وأقاربهم وإصابة العشرات وفق التقارير، وشدد الأمين العام علي جميع أطراف الصراع الوقف الفوري للقتال واتخاذ خطوات باتجاه السلام الدائم الذي يطالب به شعب السودان.

وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم الأمم المتحدة أن هذا الهجوم المروع الذي أثر على المستشفى العامل الوحيد في أكبر مدن دارفور يأتي بعد أكثر من 21 شهرا من الحرب التي ألحقت أضرارا هائلة بالرعاية الصحية في السودان.

وجدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش التأكيد على ضرورة احترام وحماية المرضى والمصابين والعاملين في المجال الصحي والمنشآت الطبية، في جميع الأوقات وفقا للقانون الدولي الإنساني مشددا على أن مرتكبي الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني يجب أن يُحاسبوا وأن الاستهداف المتعمد لمنشآت الرعاية الصحية قد يمثل جريمة حرب.