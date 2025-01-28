أضِف الليمون لنظام "الدايت" الخاص بك وتمتع بفوائده الصحية

كتبت مروة محمود الياس

الليمون أحد أهم الخيارات الصحية التى يمكن أن تدخلها فى نظامك الغذائى بشكل عام، وفى نظام الدايت الخاص بك بشكل خاص، فهو أحد أهم وأبرز الحمضيات بمذاقه اللاذع الجميل، الغنى بالفيتامينات والمعادن والأملاح والعناصر التى يحتاجها الجسم ويمكنها تعويضه خلال فترات اتباع أنظمة الدايت بأنواعها.

فوائد الليمون فى أنظمة الدايت



وفقا لتقرير نشر فى موقع ndtv فإن الليمون يحتوى على كم هائل من الغذيات التي تجعله خيارا صحيا ومفيدا في حالة اتباع نظام الدايت أو الريجيم، ومن أبرز هذه الفوائد: