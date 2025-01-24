لو مريض سكر.. عادات صحية احرص عليها عقب الاستيقاظ صباحا

كتبت فاطمة ياسر

ماذا يفعل مريض السكر فور الاستيقاظ من النوم للحفاظ على نسبة السكر في الدم وعدم التعرض لارتفاع او انخفاض نسبته؟ أكد التقرير المنشور عبر موقع Mayo Clinic ان نظام مريض السكري فور الاستيقاظ من النوم يشمل العديد من الخطوات.

فور الاستيقاظ علي مريض السكر القيام بهذه النصائح ومنها:

1. فحص مستوى السكر في الدم قبل تناول الطعام.

2.تتناول الأدوية الموصوفة حسب التوجيهات الطبية.

3. شرب كوب من الماء لتعويض فقدان السوائل خلال ساعات النوم.

وجبة الإفطار الصحية لمريض السكر هي:

1. تناول الإفطار يجب أن يكون متوازنًا ويشمل

- البروتين (اللحم، البيض، السمك), و الألياف (الخبز، الحبوب، الفواكه الخضراوات، والزيتون.

٢.تناول الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب المتابع.

٣.ممارسة الرياضة، كتمارين خفيفة مثل المشي أو اليوجا.

وهناك العديد من النصائح الإضافية لمريض السكر فور الاستيقاظ، ومن أهمها تجنب تناول الأطعمة المالحة أو الدهنية، وتجنب تناول السكريات البسيطة، وتناول الأطعمة الغنية بالألياف، وشرب الماء بانتظام، مع ضرورة فحص مستوى السكر في الدم بانتظام، والتواصل مع الطبيب اذا لاحظت أي تغييرات في مستوى السكر في الدم.

وذكر التقرير الأطعمة المسموح بها الأخرى الممنوعة لمريض السكر

الأطعمة المسموح بها لمريض السكر هي:

1. الأطعمة الغنية بالألياف (الخبز، الحبوب، الفواكه).

2. البروتين (اللحم، البيض، السمك).

3. الخضراوات.

4. الدهون الصحية (الزيتون، الجوز).

5. الحليب والجبن.

6. الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن.

الأطعمة غير مسموح بها لمريض السكر هي:

1. السكريات البسيطة.

2. الأطعمة المالحة أو الدهنية.

3. الأطعمة المعالجة.

4. المشروبات الغازية.

5. الكافيين

