أسوأ أطعمة قد تؤدي إلى تراكم الدهون في البطن

كتبت إيناس البنا

إذا كان هدفك هو إنقاص الوزن حول بطنك، فمن المهم أن تعلم أنه لا يوجد حل سريع لاستهداف دهون البطن، بل يتطلب فقدان دهون البطن بشكل صحي ومستدام اتباع نهج شامل يأخذ في الاعتبار عوامل مثل التمارين الرياضية والإجهاد وأسلوب الحياة بشكل عام، وعندما يتعلق الأمر بنظامك الغذائي على وجه التحديد، فإن تجنب أو الحد من بعض الأطعمة التي يمكن أن تساهم في دهون البطن هو جزء أساسي من تحقيق أهدافك.

الأطعمة التي تساهم في تكوين دهون البطن غالبًا ما تكون غنية بالسكريات المضافة والدهون المتحولة، مثل الوجبات السريعة، والمخبوزات المعبأة، والحلوى.

وجدت إحدى الدراسات المنشورة في مجلة Obesity Reviews أن الأشخاص الذين يتناولون السعرات الحرارية والأطعمة شديدة المذاق (تلك التي تتم معالجتها بشكل كبير ولها نكهة قوية) هم أكثر عرضة لزيادة الدهون في منطقة البطن، أظهرت الدراسة أن هذه الأطعمة قد تكون مسؤولة عن السمنة في منطقة البطن أكثر من أي عامل آخر".

اللحوم المصنعة

أظهرت الأبحاث بشكل متزايد أن اللحوم المصنعة، مثل الببروني، والنقانق، لها بعض العيوب الرئيسية على صحتك،

لا يمكن أن تزيد هذه الأطعمة من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم فحسب، بل يمكنها أيضًا زيادة محيط خصرك، وقد وجدت الدراسات أن اتباع نظام غذائي منخفض اللحوم المصنعة والأطعمة المصنعة الأخرى (وغني بالفواكه ومنتجات الألبان) يساعد في منع تراكم الدهون في البطن.

الخبز الأبيض

لا تحتوي أنواع الخبز الأبيض والمكرر على نفس كمية الألياف والعناصر الغذائية التي تحتوي عليها أنواع الخبز المصنوعة من الحبوب الكاملة، ولكن سلبيات الحبوب المكررة لا تتوقف عند هذا الحد، فقد وجدت دراسة كبيرة أجريت على أكثر من 2800 شخص بالغ أن تناول كميات أكبر من الحبوب المكررة، مثل تلك الموجودة في الخبز الأبيض، كان مرتبطًا بارتفاع الدهون الحشوية (المعروفة أيضًا باسم دهون البطن).

بدلا من ذلك اختر خبز القمح الكامل بدلاً من الأبيض، فمحتوى الألياف والحبوب الأعلى في الخبز سيجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، وهو ما قد يساعد أيضًا في جهودك لإنقاص الوزن.

الحلويات

لتقليل دهون البطن، ابتعد عن وعاء الحلوى، مع وجود الكثير من الكربوهيدرات البسيطة غير الممتلئة، من السهل جدًا الإفراط في تناول الحلويات السكرية مثل الحلوى المصنوعة من الفواكه أو الشوكولاتة.

تساهم هذه الأطعمة في تراكم الدهون في البطن إذا تم تناولها بكميات زائدة ولم يتم استخدامها كطاقة، وتعد الكربوهيدرات في المقام الأول مصدرًا للطاقة، ولكن إذا لم يتم استخدامها، فسيتم تخزينها على شكل دهون ربما في منطقة البطن.

أحد الأمور التي تجعل الإفراط في تناول الحلوى أمرًا سيئًا للغاية بالنسبة للدهون في منطقة البطن هو أنها تحتوي على نسبة عالية من السكريات المضافة ونسبة منخفضة من الألياف أو البروتين. وهذا يعني أنك تتناول سعرات حرارية فارغة لن تشبعك، وتظهر الأبحاث أن هناك علاقة بين الإفراط في تناول السكر المضاف وزيادة الدهون في منطقة البطن.

الصلصات الجاهزة

إذا كنت تتناول كميات كبيرة من السلطات خلال الأسبوع ولكنك لا تزال تكتسب وزناً، فقد يكون السبب هو صلصة السلطة التي تختارها.

تحتوي العديد من صلصات السلطة المعلبة على نسبة عالية من الدهون المتحولة والمشبعة، لذا فإن استبدالها بصلصات تعتمد على الدهون المتعددة غير المشبعة مثل زيت الزيتون يمكن أن يساعد.

الأطعمة المقلية السريعة

تعتبر الوجبات السريعة من "الأطعمة شديدة المعالجة"، وقد أظهرت الأبحاث أن هذه الأطعمة ترتبط بزيادة الدهون الحشوية - وهي نوع الدهون الموجودة حول أعضاء البطن. وعلاوة على ذلك، خلصت دراسة من مجلة الطب الوقائي والنظافة إلى أن الوجبات السريعة قد تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسمنة البطنية.