اليوم السابع
Ads
السبت، 25 يناير 2025 10:33 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

وزارة الأوقاف تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد الحسين غدا الأحد

السبت، 25 يناير 2025 09:00 ص
وزارة الأوقاف تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد الحسين غدا الأحد الإسراء والمعراج .. حفل وزارة الأوقاف غدا بمسجد الحسين
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تُنظم وزارة الأوقاف احتفالًا خاصًّا بذكرى الإسراء والمعراج، إحدى أبرز الأحداث الروحية في تاريخ الأمة الإسلامية، وذلك في إطار احتفالاتها السنوية بالمناسبات الدينية العظيمة.

ويهدف الاحتفال إلى تأكيد الدروس العظيمة والقيم الروحية لهذه المناسبة، وإبراز معانيها السامية التي تمثل رسالة الإسلام في التسامح والرحمة.

ويُعقد الاحتفال غدا الأحد الموافق 26 من يناير 2025 م، في مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، عقب صلاة المغرب مباشرة.

يأتي هذا الاحتفال في إطار جهود الوزارة لتعزيز الوعي ونشر قيم الإسلام السمحة، التي تدعو إلى الخير والمحبة، مؤكدةً أهمية استحضار معاني هذه الحادثة المباركة في تعزيز الروابط الإنسانية وترسيخ القيم الأخلاقية في المجتمع.







مشاركة

الاسراء والمعراج

وزارة الاوقاف

مسجد الحسين

المعراج



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة