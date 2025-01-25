قطع الكهرباء غدا عن عدد من المناطق والأحياء والشوارع والمنشآت بمدينة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أعلن قطاع الكهرباء ببني سويف، أنه من المقرر فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق والأحياء والجهات والمصالح الحكومية بمدينة بني سويف ، وعدد من قرى المركز، غدا الأحد 26 يناير الجاري ، اعتباراً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً ، وذلك لإجراء صيانة ببعض المُغذيات .

حيث تقرر قطع التيار عن بعض المناطق ببندر بني سويف وهي( مبنى التشييد والبناء ،محطة کارجاس، عزبة بلبل،الطب البيطري ، مديرية الزراعة ، محطة مجاري بلبل،التلقيح الصناعي، التنمية الريفية ، التدريب الحرفي ، منطقة الزهور أمام مستشفى الصدر، مستشفى الرواد للعيون، المنطقة خلف مستشفى الرواد ،جزء من منطقة مقبل أمام بنك مصر، المنطقة أمام بنك أسكندرية ، برج صفوة الأطباء ، مستشفى سانت تريز، جزء من منطقة أرض الحرية بجوار جامعة بنى سويف، البنك الزراعي،جزء من برج الإشارات،المنطقة أمام معرض شباب مصر،برج الحياة ، مستشفى برج الحياة ، برج زيزينيا، مطحن بوهلر).

فيما تقرر قطع الكهرباء عن قرى ( الكوم الأحمر،منشأة الروضة ،نعيم،أبو سليم،رياض باشا،شريف باشا،بجانب مصنع النسيج)

وإذ يتقدًم القطاع باعتذاره عن ساعات فصل التيار بسبب أعمال الصيانة الدورية والمطلوية لضمان استمرار الخدمة بالكفاءة المطلوبة في هذا المرفق الحيوي،فأنه يناشد المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.