الاحتلال الإسرائيلى يقتحم "ميثلون" جنوب جنين ويحاصر منزلا ويقصف موقعا فيها

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اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى الجمعة، بلدة ميثلون جنوب شرق جنين، وحاصرت منزلا وقصفت بالطيران السير موقعا قرب المنزل المحاصر.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن قوات خاصة في جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، تبعتها تعزيزات عسكرية وحاصرت منزلا، وسط اندلاع مواجهات.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على محافظة جنين، خاصة مدينة جنين ومخيمها وبعض القرى والبلدات فيها، كبرقين وقباطية وميثلون والسيلة الحارثية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مساء اليوم، بلدة صوريف شمال غرب الخليل.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وانتشرت في منطقة "الحيلة"، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها بمن فيها من مواطنين، ونصبت حاجزا في المكان، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.