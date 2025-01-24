مستشار الرئيس للصحة: مصر قضت على البلهارسيا وفيروس C وتكافح لتقليل المدخنين

كتبت أمل علام

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال افتتاح المؤتمر الدولى الخامس لأورام الرئة، إن مصر حققت عددا من الإنجازات الكبيرة فى مجال مكافحة الأمراض، فقد استطاعت ان تقضى على البلهارسيا ومن ثم تم خفض معدلات الإصابة بسرطان المثانة، وقضت على الملاريا وشلل الأطفال، واستطاعت أن تقضى على فيروس سى، وأخيرا السيطرة على فيروسB ، ولكنها تكافح لتقلل عدد المدخنين فى مصر، بل إن هناك زيادة فى عدد المدخنين الرجال والنساء، وذلك وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية الأخيرة بل يعتبر التدخين السبب الرئيسي للإصابة بسرطان الرئة.

من جانبها كشفت الدكتورة علا خورشيد، رئيس أقسام الأورام بـ المعهد القومى للأورام ، خلال المؤتمر الخامس للمؤسسة الدولية لمكافحة أورام الرئة، إن مؤتمر هذا العام يشهد انطلاقة جديدة، لأحدث التطورات في علاج وتشخيص أورام الرئة والصدر، بحضور أكثر من 60 متحدثًا دوليًا من الخبراء والباحثين، لمشاركة خبراتهم بهدف تشكيل رؤية مستقبلية مشرقة لرعاية مرضى سرطان الرئة.

وأضافت أن المؤتمر يقدم حلولًا مبتكرة لتحسين جودة حياة المرضى من خلال مناقشة عدة محاور، أهمها: الابتكار في علم الجينوم والعلاج الدقيق، وتحويل الاكتشافات الجينومية إلى علاجات ناجحة لعلاج سرطان الرئة، كما ناقش المؤتمر ثورة التشخيص الجزيئي، المتمثلة في دور التسلسل الجيني المتقدم في تحسين دقة وسرعة التشخيص، ودور الذكاء الاصطناعي فى تشخيص أورام الرئة ، والأدوات الحديثة لتشخيص أمراض الصدر باستخدام التقنيات الذكية.

وقالت تناول المؤتمر أيضًا الابتكار في الجراحة والعلاج المناعي، وإعادة تعريف جراحة الصدر وتوسيع إمكانيات العلاج المناعي، بالإضافة إلى ذلك، سد الفجوات في الطب الدقيق، والتحديات والفرص لتوفير العلاج المتقدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب البحوث السريرية والشراكات الإقليمية من خلال تعزيز البحوث المحلية وتمكين الشراكات الدولية لدعم تجارب سريرية مبتكرة.

وأشارت الدكتورة علا إلى أن مؤتمر هذا العام يطمح إلى بناء جسور التعاون بين المؤسسات الإقليمية والعالمية، وإبراز الريادة البحثية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تطوير حلول مبتكرة لعلاج سرطان الرئة، مؤكدة، على أهمية تمكين الباحثين الشباب، وفتح المجال أمامهم لتقديم أبحاثهم ومناقشتها على مستوى عالمي، مما يساهم في دعم مستقبل الرعاية الصحية للمرضى حول العالم.



الدكتور عوض تاج الدين خلال كلمته بالمؤتمر



الدكتور عوض تاج الدين والدكتور حسين خالد والدكتور اشرف حاتم



الدكتور يسرى رستم والدكتور هشام الغزالى والدكتورة علا خورشيد