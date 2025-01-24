مرض قصور القلب.. علامات انتبه لها وطرق العلاج

كتبت فاطمة ياسر

مرض قصور القلب (Heart Failure) هى حالة يصبح فيها القلب غير قادر على ضخ الدم بشكل كافٍ لتلبية احتياجات الجسم، ويحدث ذلك عندما يصبح القلب ضعيفًا أو متأذًى بسبب أمراض مختلفة، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على هذا المرض وفقا لموقع healthline.

أسباب الإصابة بقصور القلب

هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بقصور القلب ومنها:

1. السكتة القلبية.

2. ارتفاع ضغط الدم.

3. السكري.

4. أمراض القلب الوعائية.

5. التهاب القلب.

6. الاضطرابات الغدية.

7. السمنة.

8. التدخين.

٩. الوراثة.

ما هي أعراض الاصابة بقصور القلب؟

الأعراض

1. صعوبة في التنفس.

2. التعب والارهاق.

3. تورم الأطراف.

4. ألم في الصدر.

5. خفقان القلب.

6. فقدان الشهية.

7. إسهال أو إمساك.

8. برودة الأطراف.

9. شحوب أو احمرار الجلد.

10. خسارة الوزن غير المبررة.

وعن طرق العلاج أكد التقرير أن المريض يحتاج أدوية مدرة للبول، وأدوية مضادة للهيستامين، وأدوية مضادة للالتهاب وتحسين وظيفة القلب، والتحكم في ضغط الدم.

كما يمكن علاج قصور القلب عن طريق: العلاج بالاكسجين، العلاج بالراحة،العلاج بالتمارين الرياضية، العلاج الغذائي، العلاج النفسي.

قدم التقرير أبرز النصائح الوقائية للحماية من مرض قصور القلب، وهي:

1. تناول نظام غذائي صحي.

2. ممارسة الرياضة بانتظام.

3. تجنب التدخين والكحول.

4. الحصول على نوم كافي.

5. فحص القلب بانتظام.

6. تناول الأدوية الموصوفة حسب التوجيهات الطبية.

7. الحفاظ على وزن صحي.

8. تقليل التوتر.

