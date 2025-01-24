محافظ أسيوط: تحرير 669 محضرا خلال حملات تموينية بالمراكز والأحياء فى أسبوع

أسيوط -هيثم البدرى

قال اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، إنه تم تحرير 669 محضر خلال حملات تموينية بالمراكز والأحياء لمدة 7 أيام على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة ضمن الحملات الرقابية والتفتيشية التى يتم شنها بصفة مستمرة على المنافذ والأسواق تنفيذاً لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه مشيراً إلى التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين والمتلاعبين بحقوق المواطنين دون تهاون أو تقاعس لردع كل من تسول له الاستغلال والتلاعب بالسلع المدعمة.

وأضاف محافظ أسيوط، أن مديرية التموين برئاسة خالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط، قد شنت عدة حملات مكبرة بالمراكز والأحياء بالاشتراك مع مباحث التموين ورؤساء المراكز والاحياء والوحدات المحلية ومديرى الإدارات التموينية وكافة الأجهزة المعنية حيث أسفرت تلك الحملات فى قطاعى الأسواق والمخابز عن تحرير 669 محضرا متنوعا وأوضح محافظ أسيوط أنه فى مجال الأسواق تم ضبط منشأة بدون ترخيص تقوم بتصنيع عسل نحل مغشوش حيث تم ضبط (2.5 طن سكر، و25 جركن عسل، و10 أسطوانات بوتاجاز صغيرة الحجم، و4 شيكارة نشأ )، كما تم ضبط عدد 155 كيلو لحوم غير صالحه للاستهلاك الآدمى، وضبط 72 شيكارة دقيق بلدى مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء حيث تم تحرير ( 6 محاضر سلع غذائية منتهية الصلاحية ولحوم غير صالحه للاستهلاك الآدمى، 4 محاضر غلق مستودعات بوتاجاز، و17 محاضر عدم الإعلان عن أسعار اسطوانات البوتاجاز، ومحضر مبيدات منتهية الصلاحية، ومحضر مسحوق سائل منتهية الصلاحية، ومحضر تصرف فى 100 أسطوانة بوتاجاز، و6 محاضر سجائر أزيد من السعر، ومحضرين غلق تجار تموينيين، ومحضرين لعدم الإعلان عن أسعار تجار تموينيين، و23 محضر عدم الإعلان عن الأسعار للمحلات والمقاهى والمطاعم والمحال التجارية)

ولفت محافظ أسيوط، إلى قطاع المخابز البلدية فقد تم تحرير عدد 596 محضر للمخابز البلدية ما بين محاضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة وعدم وجود لوحة بيانات إعلانية وتوقف جزئى وعدم وجود ميزان والتصرف فى كميات من الدقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن فى وقت سابق عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) ورقم (2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.