محافظ أسيوط يلتقي المواطنين عقب صلاة الجمعة بمسجد الفرغل

أسيوط-هيثم البدري

التقى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عقب أداء صلاة ظهر الجمعة بمسجد الفرغل بمركز أبوتيج، مع المواطنين في لقاء استمر ما يقرب من 3 ساعات، استمع خلاله إلى مطالبهم واستفساراتهم، وناقش معهم مختلف القضايا التي تمس حياتهم اليومية وذلك في إطار لقاءاته الدورية مع المواطنين وحرصه المستمر على الاستماع إليهم وتلبية مطالبهم تنفيذاً التوجيهات القيادة السياسية.

جاء ذلك بحضور النائب أحمد الشناوي عضو مجلس النواب، ومحمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة أبوتيج ،وخالد محمد أحمد وكيل وزارة التموين، وعلي سيد وكيل وزارة العمل ،والمهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الإسكان، والمهندس أحمد صلاح فخري مدير مديرية الطرق والنقل ويسري سند مدير إدارة المواقف، ومصطفى فهمي مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة والعديد من القيادات التنفيذية ومسئولي المديريات الخدمية ونواب رئيس المركز.

وعقد محافظ أسيوط لقاء جماهيرياً مع المواطنين في أعقاب الصلاة في القاعة الملحقة بالمسجد، وتناول اللقاء العديد من الموضوعات المتعلقة بالتنمية المحلية، وتحسين الخدمات العامة في مركز أبوتيج، وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى الاهتمام بالزراعة ودعم المشروعات الصغيرة كما تم طرح قضايا متعلقة الصحة والتموين وسبل تحسين جودة الخدمات في هذه القطاعات.

واستمع المحافظ إلى مطالب المواطنين واستفساراتهم، واستعرض المشاكل التي يواجهونها في مختلف المجالات كما قام بتوجيه الأجهزة التنفيذية المعنية بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه القضايا وتلبية احتياجات المواطنين بما يضمن تحسين مستوى الخدمات الأساسية لهم منوها إلى أن جميع الشكاوى والمقترحات تتم دراستها بعناية لإيجاد حلول سريعة وفعالة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكد المحافظ، أن اللقاءات الميدانية المفتوحة والتواصل المباشر مع المواطنين يمثل أحد أهم أولوياته لتحقيق التنمية المستدامة في كافة أنحاء المحافظة، موضحاً أن هذه اللقاءات تأتي في إطار حرصه على تعزيز التواصل بين القيادة التنفيذية والمواطنين، حيث تعد فرصة لطرح المشاكل مباشرة والتفاعل مع المواطنين من أجل الوصول إلى حلول فورية وفعالة وتحقيق تنمية حقيقية في مختلف مدن وقرى المحافظة.

وأشار أبوالنصر ،إلى أن المحافظة تعمل بشكل دائم على تحسين خدماتها وتوفير الدعم للمواطنين في جميع القطاعات لافتاً إلى أن هناك خططاً تنموية مستمرة لتحسين الخدمات في مختلف القطاعات، بما يضمن تحقيق حياة كريمة للمواطنين، داعياً الجميع إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية لتحقيق الأهداف التنموية التي تصب في مصلحة المواطن.

وفي ختام اللقاء، أعرب المواطنون عن شكرهم وتقديرهم للمحافظ على الإستماع إليهم والاهتمام بمشاكلهم والتوجيه بحلها وإتاحة الفرصة للتواصل المباشر مع المسئولين مؤكدين أن تلك اللقاءات تساهم في حل مشاكلهم بشكل أسرع وأكثر فعالية وتسريع الإجراءات المطلوبة لتحسين الخدمات المقدمة لهم.