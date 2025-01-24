كارثة وشيكة.. تفاصيل تحرك أكبر جبل جليدى فى العالم باتجاه جزيرة بريطانية

محمد جمال

حذر عالم المحيطات الفيزيائى أندرو ميجيرز من المسح البريطانى للقارة القطبية الجنوبية، مؤكدا أنه يبدو الآن أن أكبر جبل جليدى فى العالم يتحرك مع التيار السائد نحو جزيرة جورجيا الجنوبية، وهى إقليم بريطانى فيما وراء البحار فى جنوب المحيط الأطلسى حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.

أضاف ميجيرز فى بيان أُرسل إلى شبكة "سى إن إن" أنه حاليًا، الجبل الجليدى فى جزء متعرج من التيار ولا يتحرك مباشرة نحو الجزيرة، لكن فهمنا للتيارات يشير إلى أنه من المحتمل أن يتحرك نحو الجزيرة قريبًا.

وأضاف الكابتن البحرى سيمون والاس، الذى تحدث إلى هيئة الإذاعة البريطانية من سفينة حكومة جورجيا الجنوبية "فاروس": "الجبال الجليدية خطرة بطبيعتها. سأكون سعيدًا جدًا إذا تجاوزناها تمامًا". "نبقى المصابيح الكاشفة مضاءة طوال الليل لمحاولة رؤية الجليد – فقد يظهر فجأة"، أضاف والاس.

أكبر جبل جليدى فى العالم، المعروف باسم A23a، قد يتجه نحو الإقليم البريطانى فيما وراء البحار، جزيرة جورجيا الجنوبية.

الجبل الجليدى A23a، الذى كان سابقًا "محبوسًا" يدور حول جبل تحت سطح البحر لعدة أشهر.

هذا الجبل الجليدى ما يزال الأكبر فى العالم، وفقًا للقياسات التى أُجريت من قبل المركز الوطنى للجليد فى الولايات المتحدة فى وقت سابق من هذا الشهر.

يمتد الجبل الجليدى على مساحة 3,672 كيلومترًا مربعًا (1,418 ميلًا مربعًا) عند قياسه فى أغسطس– وهو بحجم أصغر قليلًا من ولاية رود آيلاند وأكبر بمرتين من مدينة لندن.

تمت متابعة الجبل الجليدى A23a عن كثب من قبل العلماء منذ أن انفصل عن رف فيلشنر-رونى الجليدى فى عام 1986، وظل الجبل الجليدى عالقًا فى قاع بحر ويديل فى القارة القطبية الجنوبية لأكثر من 30 عامًا، حتى تقلص حجمه بما يكفى لفك ارتباطه بقاع البحر.

بعد ذلك، حملته تيارات المحيط قبل أن يعلق مرة أخرى فى دوامة مائية ناتجة عن اصطدام تيارات المحيط بجبل تحت الماء.

فى ديسمبر، انفصل الجبل الجليدي. فى البداية، توقع العلماء أن يواصل الانجراف مع تيارات المحيط نحو المياه الأكثر دفئًا.

وقالت هيئة المسح البريطانى للقارة القطبية الجنوبية فى ذلك الوقت إن الجبل الجليدى سيبدأ على الأرجح فى الانقسام ويذوب فى النهاية عندما يصل إلى جزيرة جورجيا الجنوبية النائية.

ومع ذلك، على الأقل وفقًا لصور الأقمار الصناعية، يبدو الجبل الجليدى حتى الآن محافظًا على هيكله ولم ينقسم إلى قطع أصغر كما حدث مع "الجبال الجليدية العملاقة" السابقة، وفقًا لما قاله ميجيرز.

السؤال الآن هو ما إذا كان الجبل الجليدى سيتبع التيار ويتجه إلى جنوب المحيط الأطلسى المفتوح أو ما إذا كان سيعلق على الرف القارى ويظل عالقًا لبعض الوقت.

وقال ميجيرز: "إذا حدث ذلك، فقد يعيق بشكل خطير وصول الحيوانات البرية - خاصة الفقمات والبطاريق - إلى مناطق التغذية على الجزيرة".

فى غضون ذلك، قال مارك بلشير، مدير مصايد الأسماك والبيئة لحكومة جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية، لشبكة سى إن إن يوم الخميس إنه يراقب عن كثب مسار الجبل الجليدي.

وأضاف بلشير: "على الرغم من أن الجبال الجليدية شائعة فى جورجيا الجنوبية، إلا أنها قد تسبب مشاكل للشحن وسفن الصيد فى المنطقة".

وأشار بلشير إلى أن أى تأثيرات محتملة على الحياة البرية ستكون على الأرجح "محلية للغاية ومؤقتة".

تتميز جزيرة جورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية بتنوع بيولوجى غنى وهى موطن لواحدة من أكبر المناطق البحرية المحمية فى العالم.

وأشار العلماء إلى أن هذا الجبل الجليدى تحديدًا قد انفصل كجزء من الدورة الطبيعية لنمو الجرف الجليدى وليس بسبب أزمة المناخ الناجمة عن الوقود الأحفورى.

لكن الاحتباس الحرارى يؤدى إلى تغييرات مقلقة فى القارة القطبية الجنوبية، مع عواقب محتملة مدمرة على ارتفاع مستوى سطح البحر عالميًا.