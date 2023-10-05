مون بلان.. انخفاض ارتفاع أعلى جبل جليدى فى أوروبا الغربية بسبب التغير المناخى

وكالات

بلغ ارتفاع مون بلان، أعلى جبل فى أوروبا الغربية والواقع بين فرنسا وإيطاليا، 4805,59 مترا بعد قياسه فى سبتمبر، فى رقم أتى أدنى بـ2.22 مترا عن العام 2021، وفق ما أفاد فريق من المسّاحين الفرنسيين، بحسب سكاى نيوز.

وتسلّق نحو عشرين شخصا مجهّزين بأدوات متطورة وللمرة الأولى بطائرة مسيرة، جبل مون بلان فى منتصف سبتمبر لإجراء عمليات مسح دقيقة لأيام عدة، وهو ما اعتادوا إنجازه كل سنتين بدءا من العام 2001.

وترمى هذه الخطوة إلى وضع نماذج للغطاء الجليدى وجمع بيانات علمية عن تأثير التغير المناخى على سلسلة جبال الألب، على ما أشار المشاركون فى هذه المبادرة التى أطلقتها غرفة المساحين الخبراء فى أوت سافوا والتى تضمّ اليوم عددا كبيرا من الشركاء.

وقال رئيس الغرفة جان دى جاريه، خلال مؤتمر صحافى فى شامونى: "أُعلن أن ارتفاع مون بلان هذا العام بلغ 4805,59 مترا"، مضيفا: "سُجل انخفاض بـ2.22 مترا عن رقم العام 2021".

وخلص الخبراء إلى أن "الأمر متروك الآن لعلماء المناخ وعلماء الجليد وغيرهم من المتخصصين لمراجعة كل البيانات التى جُمعت ووضع فرضيات لتفسير هذه الظاهرة"، مشددين على أن دورهم يقتصر على "جمع البيانات للأجيال المستقبلية".

وقال دى جاريه "هل شهدنا تباينا كبيرا كهذا من قبل؟ الجواب هو نعم"، موضحا أن الفارق "يعكس التقلبات فى هطول الأمطار خلال الصيف".

وتابع: "قد يُصبح هذا الجبل أعلى بكثير خلال عامين" عندما نقيس ارتفاعه مجددا.