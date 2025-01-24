حماس تعرض مشاهد ليحيى السنوار قائد الحركة قبل استشهاده فى غزة

محمد جمال

كشفت كتائب القسام الجناح العسكرى لحركة حماس للمرة الأولى مشاهد ليحيى السنوار قائد حركة (حماس) قبل استشهاده.



السنوار

وأظهرت اللقطات أن السنوار كان فوق الأرض يقود عمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة فى رفح ومناطق أخرى.

كما أظهرت يحيى السنوار يتنقل فى أكثر من منطقة بين الكمائن ويرفع معنويات المقاتلين من كتائب القسام.



يحيى السنوار

وظهر السنوار وهو يجلس أثناء التخطيط لتنفيذ عمليات مع قائد كتيبة تل السلطان فى رفح محمود حمدان الذى استشهد معه فى رفح.

وبينت اللقطات يحيى السنوار فى خطوط الجبهة وهو ينظر الى آلية إسرائيلية تم استهدافها واعطابها فى حى تل السلطان برفح.



وضمن البرنامج ذاته، بثت لقطات حصرية تظهر قائد أركان القسام محمد الضيف وهو يحدد المواقع العسكرية المستهدفة فى هجوم السابع من أكتوبر.



يحيى السنوار ومحمد الضيف يحيى السنوار ومحمد الضيف

كما بث لقطات حصرية أخرى كشفت عنها كتائب القسام توثق عملية رصد دقيق لكامل الحدود قبل السابع من أكتوبر.

وبث أيضا مشاهد عمليات رصد كتائب القسام، شملت عملية رصد الضابط الأسير لديها حاليا آساف حمامى قائد اللواء الجنوبى فى فرقة غزة.