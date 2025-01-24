حماس تعلن أسماء المجندات الإسرائيليات المقرر الإفراج عنهن غدا

قررت كتائب القسام عز الدين القسام الجناح العسكرى لحركة حماس الإفراج يوم غد السبت عن المجندات الاسرائيليات المجندة كارينا أرئيف، المجندة دانييل جلبوع، المجندة نعمة ليفى، المجندة ليرى إلباج.

دخل اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الأربعاء الماضي بين حركة حماس وإسرائيل، حيز التنفيذ بعد أكثر من 15 شهرًا من حرب دموية في قطاع غزة، والتى أحدث كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحى الحياة كافة.



بدأ تطبيق المرحلة الأولى ومدتها 42 يومًا من وقف لإطلاق النار، وانسحاب وإعادة تموضع قوات الاحتلال الإسرائيلية خارج المناطق المُكتظة بالسكان، وتبادل الرهائن والمحتجزين، وتبادل رفات المتوفين، وعودة النازحين داخليًا إلى أماكن سكنهم في قطاع غزة، وتسهيل مغادرة المرضى والجرحى لتلقى العلاج، وتكثيف إدخال والتوزيع الآمن والفعّال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، وفق بيان رسمى للوسطاء.