توزيع جهاز 150 عروسة و100 رحلة عمرة فى احتفالية لحزب مستقبل وطن بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

فى ثالث محطات زيارة الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن داخل محافظة الشرقية، شهدت قيادات الأمانة المركزية للحزب، احتفالية كبرى حضرها نحو 10,000 مواطن، فى قرية المعالى بمركز ومدينة منيا القمح، توزيع جهاز 150 عروسة، و100 رحلة عمرة، ضمن الجولات التنظيمية التى يعتزم الحزب القيام بها فى مختلف المحافظات، لتقديم مبادرات خدمية وتنموية، استمرارًا لدور الحزب الخدمى والمجتمعى.

جاء ذلك بحضور كل من، النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية، والمستشار أحمد سعد، وكيل مجلس النواب، والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والنائب حسام الخولى، نائب رئيس الحزب، والنائب عبد الهادى القصبى، نائب رئيس الحزب، والنائب أحمد دياب، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب محمد الجارحى، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عصام هلال عفيفى، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عاطف ناصر، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب يحيى العيسوى، الأمين العام المساعد للحزب، والنائب خالد شلبى، أمين التنظيم المركزى، بالإضافة إلى أمناء عدد من الأمانات النوعية وأعضاء الأمانة المركزية، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة، والنائب محمد سليم، أمين الحزب بمحافظة الشرقية، ونواب وكوادر الحزب بالمحافظة.

وتأتى هذه الفعاليات تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسى، بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتقديم كافة سبل الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا، وللمساهمة فى إدخال البهجة والفرحة على قلوب العرائس وعائلاتهن.

وعلى هامش الحفل، شهدت قيادات الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، توزيع 50 آلة زراعية لعدد من الفلاحين ضمن مبادرة "أيد بتزرع وايد بتساعد"، و200 ماكينة تصوير على أعلى مستوى تقنى، و50 كرسيًا متحركًا لدعم ذوى الإعاقة، ضمن مبادرة "سواعد المستقبل".