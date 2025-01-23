"هدية الرئيس".. 100 رحلة عمرة وتجهيز 150 عروسة ووحدتين للعناية المركزة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ينظم حزب مستقبل وطن، احتفالية كبرى تحت عنوان "هدية الرئيس"، بمحافظة الشرقية، ظهر غدًا الجمعة، بإهداء 150 عروسة الجهاز ، 50 كرسى متحرك، و 100 عمرة وتجهيز وحدتين للعناية مركزة.

بحضور النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، وقيادات الأمانة المركزية، و وزيري الشباب و المجالس النيابية، و أعضاء مجلسي الشيوخ و النواب.

حيث يقدم لمستشفى منيا القمح المركزي 24 سرير عناية مركزة بكافة مستلزماته، و30 وحدة حضانة أطفال و8 أسرة إذابة جلطات، و2سرير عناية مركزة أطفال.

صرح خالد جزر امين صناعة المحتوى والتأثير المجتمعي بالمحافظة، بأن أمانة الشرقية برئاسة النائب محمد سليم سوف تنظم غدًا في السرادق الضخم المقام بأرض مصلي العيد بـ"منيا القمح"، احتفالية كبرى لتقديم 100 رحلة عمرة شاملة الإقامة والانتقال، وتوزيع 150 جهاز عروسة ضمن مبادرة "فرحة أولادنا"، و50 آلة زراعية ضمن مبادرة "أيد بتزرع وايد بتساعد"، و200 ماكينة تصوير علي اعلي مستوي تقني، لمديرية الشباب والرياضة، ومدارس منيا القمح، وكذلك 50 كرسى متحرك ضمن مبادرة "سواعد المستقبل"، ضمن مبادرة هدية الرئيس، بالإضافة لـ100 رحلة عمرة و150 جهاز عروسة.

وأوضح خالد جزر في بيان: ضمن جولة أعضاء الأمانة المركزية برئاسة النائب أحمد عبد الجواد الأمين العام سيتم غدًا، افتتاح وحدتي عناية مركزة باطني وقلب علي أعلى مستوي طبي، في مستشفى الأحرار بمدينة الزقازيق.

واضاف امين صناعة المحتوى والتأثير المجتمعي بالشرقية: غدًا الجمعة اجتماعًا تنظيميًا لكوادر الحزب بالمحافظة، بالصالة المغطاة بإستاد جامعة الزقازيق، بحضور وفد الأمانة المركزية برئاسة الأمين العام والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية، و200 نائب برلماني علي رأسهم زعماء الأغلبية، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وكافة القيادات التنفيذية عن الإقليم.

ويُعد حزب مستقبل وطن أحد الكيانات السياسية الرائدة في العمل السياسي والمتواجد بين الجماهير خصوصًا في العشر سنوات الأخيرة ليمثل الحزب رقمًا مهمًا في الحياة السياسية في دعم المواطن المصري وتعزيز تواصله مع المجتمع، ومنذ تأسيسه، كرّس الحزب جهوده لخدمة المواطنين والعمل على تحقيق تطلعاتهم من خلال برامج وأنشطة فعالة تلامس احتياجاتهم اليومية.

ويأتي على رأس أجندة العمل لدى حزب مستقبل وطن، الشباب والفئات الأكثر احتياجًا والمواطن البسيط؛ وفي الفترة الأخيرة نظم مؤتمرات عديدة سط جماهيره في المحافظات لدعم الشباب بحضور الآلاف، بجانب المبادرات التنموية التي تستهدف توفير احتياجات المواطنين الأساسية وتجهيز العرائس، كما أن الاجتماعات والندوات مع رموز الحكومة التي شكلت جانبًا كبيرًا من خطة العمل، لرفع مطالب واحتياجات الشارع المصري، واقتراح المشروعات التي تسهل الحياة اليومية على المواطنين.

