تعيين هانا تيتيه ممثلة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا

كتب أحمد جمعة

عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مساء الجمعة، هانا سيروا تيتيه التي تحمل جنسية غانا ممثلة خاصة له في ليبيا ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة في البلاد.

وتتمتع تيتيه بخبرة تمتد لعقود على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وشغلت مؤخرا منصب المبعوثة الخاصة للأمين العام لمنطقة القرن الأفريقي.

كانت بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اجتماعًا يوم 16 يناير الجاري مع ستيفاني خوري القائمة بأعمال البعثة الأممية إلى ليبيا، وذلك خلال الزيارة التي تقوم بها إلى القاهرة.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبدالعاطي أعرب عن تطلع الجانب المصري لتعزيز التعاون مع القائمة بأعمال البعثة الأممية إلى ليبيا بما يسهم في نجاح مهمتها على نحو يخدم جهود التوصل لحل للأزمة في ليبيا بملكية وقيادة ليبية.

وأشار وزير الخارجية إلى مواصلة مصر لجهودها في مساعدة الأطراف الليبية على التوافق وتعزيز مسار الحل الليبي/الليبي، واحترام مؤسسات الدولة، وبما يهدف للوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، مؤكدًا ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد، وبما يحفظ وحدة وسلامة واستقرار ليبيا.