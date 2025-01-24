بعد تصريحات الطالبة كارما.. حيل نفسية فعالة تغلب بها على شعور "الخذلان"

كتبت مروة محمود الياس

الخذلان أحد أهم المشاعر المزعجة وأكثرها كسرة للنفسية، فالإحباط جزء طبيعى من مواقف الحياة، ولكن إذا تعرضت لموقف خذلان شديد كان ذلك بمثابة الإرهاق العقلى والنفسى الأكبر، خاصة إذا كان المتعرض للخذلان صغير السن قليل الخبرات.

هكذا كان شعور الطالبة كارما التى ظهرت حصريًا على تليفزيون اليوم السابع، لتحكى عن قصتها ومشاعرها تجاه العنف الذى تعرضت له على يد زميلتها أدت إلى كسر أنفها، معبرة بجملة حزينة "أصحابى ما وقفوش معايا"، يقدم تقرير نشر فى موقع very wellmind المعنى بالصحة النفسية والعقلية، مجموعة من الحيل النفسية الجيدة الفعالة للتخلص من هذه المشاعر السلبية.

فيما يلى.. نصائح نفسية للتخلص من مشاعر الخذلان

1. الشعور بالخذلان والإحباط أمر طبيعى ومتوقع فى كل مراحل الحياة، يجب أن نتعامل معه بتقبل، ولا نتركه يتحكم بنا.

2. لا تترك الإحباط ليصبح من طباعك، تحدث مع المقربين لك عن مشاعرك المحبطة السلبية وفرغ طاقتك.

3. فكر فى أفكار إيجابية تجاه نفسك والناس، لتترك المشاعر السلبية.

4. ضع سقفًا للتوقعات بسيط، ولا تتوقع من الآخرين توقعات عالية.

5. انظر إلى الوحدة والرفض والخذلان كنوع من الدافع لك لتكون أفضل.

6. شارك مشاعرك مع أصدقائك دون إلقاء اللوم عليهم، حتى لا تشعر بخيبة أمل أخرى.

7. مارس التعاطف قليلاً مع مشاعرك والآخرين.

8. إذا تعرضت لأكثر من مرة من خذلان من شخص ما، فقد حان الوقت لتقييم علاقتك به، وتحديد مصيره فى حياتك.

9. ضع حدود مع الآخرين، لتقلل فرص خيبات الأمل.

10. احترم ذاتك وقدرها وقدر مكانتك من خلال رؤيتك لنفسك لا من خلال الآخرين.

11. مارس الإمتنان والشكر على كل ما لديك لتتحول مشاعرك من سلبية لإيجابية.

وكان تليفزيون اليوم السابع قد انفرد ببث مباشر عبر فيس بوك، أمس الأربعاء، مع الطالبة كارما ضحية الاعتداء في مدرسة كابيتال الدولية، في أول ظهور لها بعد الواقعة في حوار خاص من منزلها مع الزميلة هبة الشافعي، لتروى تفاصيل الواقعة منذ البداية حتى الآن.

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