موقف صعب وهكذا سيمر.. رسائل الطب النفسى لـ كارما بعد فيديو اليوم السابع

كتبت مروة محمود الياس

" أنا وحيدة"، "أصحابى مادافعوش عنى"، "الناس متعاطفة معايا بس"، جمل ظاهرها سلبي، وباطنها جرح نفسي، مشاعر مضطربة تعاني منها الطالبة كارما، فتاة المدرسة الدولية التي تعرضت للضرب على يد زميلتها ما أدى الى حدوث كسر في أنفها، حيث ظهرت بمشاعر حزن واضحة فى لقاء أجرته معها الزميلة هبة الشافعى على تليفزيون اليوم السابع.

أكدت كارما عدم رغبتها فى ذهابها للمدرسة، معبرة عن صدمتها من زملائها والمحيطين بها الذين تركوها وحدها فى هذه الأزمة، وكانت تغالبها الدموع بين الدقيقة والأخرى فى مشهد مؤثر أثار التعاطف.

الهزة النفسية بعد حوادث العنف

بعد التعرض لحادثة عنف قوية، تضطرب مشاعرك، تفقد زمام الأمور ولو لفترة، تعاني من تشوش شديد في المشاعر وتفسير الحقائق، قد تهزمك هذه الواقعة، وتنال من روحك، ومن ثقتك بنفسك، وايضا من مشاعرك تجاه نفسك والآخرين، كل ما فات مشاعر متوقعة، ولكن ما ينبغى فعله هو عدم ترك تلك المشاعر لتتحكم في مستقبلنا كما تحكمت فينا بعد الحادثة؟! وهو ما نتاوله بالحديث مع ىالدكتور عادل سلطان استشارى النفسية قصر العينى، الذى أوضح أنه بعد التعرض لتعنيف يمكن أن يصاب الشخص بحالة من الصدمة والإحباط والتشاؤم، والخوف والاكتئاب، فالعنف يؤثر على الصحة النفسية وطريقة التفكير سلبا.

وبالنسبة لحالة كارما، قدم مجموعة من النصائح والرسائل لها ولكل من تعرض لعنف:

رسائل الطبيب النفسى لكارما



ـ لا تستسلمى لمشاعر الانهزام والخزلان، تلك المشاعر السلبية تضر النفسية وقد تسبب كآبة وحزن بالغ واضطرابات نفسية.. لا تسمحى بها.

ـ التشافى والتعافى يبدأ من الداخل، لابد وأن تعززى إرادتك وتقولى دوما" سوف يمر هذا الموقف" "سوف أتعافى سريعا".

ـ التمتع بالقوة النفسية والصلابة ومواجهة مشاعر الضعف التى تسيطر على من يتعرض لحالات العنف.

ـ رددى كلمات إيجابية على مسامعك، " سوف أصبح أفضل".

ـ لا تفقدى ثقتك بنفسك، أنت جميلة وجيدة، فقط موقف سيىء ومر.

ـ اوقفى أفكارك السلبية بالتشتيت، مثل الانخراط فى مزاولة الهوايات، والاهتمام بعلاج الأثر المرضي للحادثة.

ـ شارك الأهل والأصدقاء مشاعرك الغاضبة الحزينة، واستمعى لكلمات التهدئة منهم.

ـ شارك أية أفكار سلبية تراودك مع أهل الثقة.

ـ وأهم خطوة في خطوات العلاج، تكمن في الاستشارة النفسية المتخصصة مع مختص يتابع الحالة وتغيراتها وما قد يحدث بعد الصدمات والتعرض للعنف، والضغوط المجتمعية والنفسية، فهناك احتمالية لنوبات من الخوف ونوبات الغضب واضطرابات نوم حاده، كلها يمكن السيطرة عليها من خلال المختص الذي يخضع المريض لجلسات سلوكية ودعم نفسي وعاطفي.

وفى ذات السياق قدم تقرير نشر في موقع school of public health مجموعة من النصائح الهامة والنفسية والمفيدة، لضحايا العنف والمواقف الصادمة، الذين يعانون من مشاعر الخوف والرهبة والصدمة والانعزالية والحزن الشديد نتيجة التعرض لتلك المواقف، فمن المرجح أن يعانون من نوبات من الهلع ونوبات الغضب ويصبحون غير مبالين، من بين أهم النصائح لتخطي تاثير العنف السلبي:

نصائح لتخطى تأثير العنف.



ـ توقف عن التعرض للصور والفيديوهات التي تذكرك بالمواقف العنيفة.

ـ اعترف بمشاعرك الحزينة.

ـ كن صبورا في رحلة التعافي فالجميع لا يمكنهم التعافي بنفس الوتيرة.

ـ كن واثقا أنك سوف تعالج حزنك وتستعيد السيطره على مشاعرك.

ـ لا تنعزل عن الآخرين بل كن أكثر تفاعلا اجتماعياً ومحاطا بالمحبين.

ـ حافظ على صحتك البدنية والنفسية.

ـ احصل على قسط وافر من النوم والراحة.

ـ يحتاج الطفل إلى قدوة يمكنها توجيهه وإرشاده في مثل تلك المواقف.

وكان تلفزيون اليوم السابع قد انفرد ببث مباشر عبر فيس بوك، أمس الأربعاء، مع الطالبة كارما ضحية الاعتداء في إحدى المدارس الدولية، في أول ظهور لها بعد الواقعة في حوار خاص من منزلها مع الزميلة هبة الشافعي، لتروى تفاصيل الواقعة منذ البداية وحتى الآن.