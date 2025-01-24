الكيلو بنصف مليون دولار.. أسرار معدن الروديوم حارس المجوهرات ومحارب السرطان

فاطمة شوقى

في عالم المعادن ، حقق "الروديوم" مكانة بارزة لدرجة أنه حل محل الذهب، وأصبح هذا المعدن، المعروف بمقاومته للتآكل وتعدد استخداماته في التطبيقات الصناعية المتعددة، من "أصول الملاذ الآمن" ذات القيمة المتزايدة"، وأصبح سعر الروديوم يتجاوز سعر الذهب وهو ما يجعله أغلى المعادن في العالم ، ويتجاوز سعر الكيلو منه 500 ألف دولار، أي أغلى من الذهب بـ5 أضعاف.

وتعتبر دولة جنوب أفريقيا المنتج العالمى الرئيسى، وهو ما يجعلها الدولة التي تمتلك أكبر احتياطي من المعدن الأغلى على الكوكب والذى يضاعف قيمة الذهب، حسبما قالت صحيفة الكونوميستا الإسبانية.



الرودويوم



يتميز هذا المعدن بلونه الفضى اللامع شديد الانعكاس، مما يجعله عنصرًا قيمًا فى كل من التطبيقات الصناعية والمجوهرات الفاخرة، وهو الذى يجلب أحيانًا أسعارًا أعلى بكثير من الذهب، قد استحوذ على اهتمام كل من الصناعة والمستثمرين، كما أن لهذا المعدن خصائص مثل المقاومة العالية للتآكل، والمتانة الاستثنائية، والقدرة العالية على تحمل درجات الحرارة القصوى، ويستخدم الروديوم في المقام الأول كمحفز في مركبات البنزين، حيث يلعب دورًا حاسمًا في تقليل الانبعاثات. ومع ذلك، فإن الروديوم هو الأندر على الإطلاق.





يتمتع بنقطة انصهار عالية ويتحمل 600 درجة مئوية



الروديوم

ويتمتع الروديوم بنقطة انصهار عالية تبلغ 1964 درجة مئوية، مما يجعله مفيدًا بشكل خاص فى التطبيقات التى تتطلب مواد قادرة على تحمل الظروف القاسية. ويتميز هذا المعدن بلونه الفضى اللامع شديد الانعكاس، مما يجعله عنصرًا قيمًا في كل من التطبيقات الصناعية والمجوهرات الفاخرة.



يتميز الروديوم بالعديد من الخصائص التى تجعله ذا قيمة خاصة لمختلف التطبيقات الصناعية. ومن خصائصه الرئيسية مقاومته لدرجات الحرارة المرتفعة، حيث أنه قادر على تحمل ما يصل إلى 600 درجة مئوية دون أن يفقد خصائصه. هذه القدرة على تحمل الظروف القاسية تجعلها مثالية للاستخدام فى تصنيع المحفزات ومكونات الفضاء الجوى وأنظمة عوادم السيارات، حيث يكون التعرض للحرارة ثابتًا.



ووفقا للخبراء ، فإن الروديوم، الذي ينتمي إلى مجموعة معادن البلاتين (PGM)، إلى جانب البلاتين والبلاديوم والأوسيميوم والإيريديوم والروثينيوم.

85 % من الروديوم يذهب إلى الصناعة

يعتبر قطاع السيارات مسؤولاً بشكل رئيسي عن هذا الطلب المتزايد، حيث أن الروديوم ضروري لتصنيع المحولات الحفازة التي تقلل من انبعاثات أكسيد النيتروجين (NOx).وأوضح ألفارو همبرتو أوخيدا، نائب الرئيس التنفيذي لشركة Values AAA، أن حوالي 85% من الروديوم المنتج مخصص لهذه الصناعة. ومع ذلك، فإن الإنتاج المتزايد للسيارات الكهربائية يثير تساؤلات حول مستقبل الطلب على الروديوم، حيث تستخدم هذه المركبات تقنيات مختلفة يمكن أن تقلل من حاجتها.



ويعود التقلب في سعر الروديوم أيضًا إلى سوقه الصغير وغير السائل، حيث يمكن لأي تغيير في العرض أو الطلب أن يولد تقلبات كبيرة، على الرغم من أن المعادن مثل البلاتين والبلاديوم يمكن اعتبارها بدائل، إلا أن أيًا منها لا يوفر نفس كفاءة الروديوم في تطبيقات معينة، مما يضمن ارتفاع الطلب عليها.



معدن الروديوم

رواسب الروديوم الجديدة

الروديوم محارب السرطان

في الآونة الأخيرة، تم اكتشاف رواسب جديدة من الروديوم في أمريكا الجنوبية، وخاصة في بلدان مثل كولومبيا والبرازيل، حيث يتزايد استخراجها. على الرغم من أن إنتاج الروديوم في هذه المناطق لا يزال متواضعا مقارنة بالعمالقة مثل جنوب أفريقيا وروسيا، إلا أن هذه البلدان بدأت في وضع نفسها كلاعبين ذوي صلة في السوق العالمية لهذا المعدن.نجح معهد أبحاث إسباني في تطوير أدوية مرشحة تحتوي على معادن ثقيلة تعمل بشكل خاص على الخلايا السرطانية، وخاصة معدن الروديوم والإيريديوم.

وأشار معهد مدريد للدراسات المتقدمة في علوم النانو (IMDEA)، بدعم من برنامج ماري كوري، إن أبحاثه حول المستحضرات الصيدلانية المعدنية القائمة على الروديوم تظهر أن هذه المستحضرات قد تكون أكثر فعالية بما يصل إلى 200 مرة ضد الخلايا السرطانية من السيسبلاتين، أحد العقاقير الأكثر فعالية في علاج السرطان. الأدوية الأكثر استخداما لدى مرضى السرطان.

وقالت الدكتورة آنا بيزارو، مديرة المختبر: "نعلم الآن أن عائلة الأدوية المعتمدة على هذا المعدن فعالة للغاية وتتراكم فقط في الميتوكوندريا الموجودة في الخلايا السرطانية".

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