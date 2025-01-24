الشقة من حق الزوجة.. كيف تحتفظ أم الأطفال بمنزل الزوجية؟

كتب أحمد حسنى

منزل الزوجية واحد من الأمور القانونية الشائكة التى تشهد تنازع كبير بين الزوج والزوجة فى محاكم الأسرة، و يتساءل الكثير من المواطنين، عن الحالات التى تحصل فيها الزوجة على منزل الزوجية، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية الحالات التى يجوز فيها للزوجة الاحتفاظ بعش الزوجية طبقًا للقانون.



1-أن تكون الزوجة حاضنة شرعًا.

2-عدم بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة 15 سنة.

3-عدم اختيار الحاضنة للبدل المادى "أجر المسكن"، بديلًا على الاستمرار فى عش الزوجية.

4-عدم تهيئة المطلق لمسكن بديل مناسب للمحضون والحاضنة سواء كان ذلك المسكن تمليك أو إيجار.

5-عدم ثبوت وجود أموال خاصة مملوكة للمحضون تمكنه من استئجار أو تملك مسكن مستقل.

6-عدم ثبوت وجود أموال خاصة مملوكة للمحضون تمكنه من استئجار أو تملك مسكن مستقل.