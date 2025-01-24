اليوم السابع
Ads
الجمعة، 24 يناير 2025 07:10 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الشقة من حق الزوجة.. كيف تحتفظ أم الأطفال بمنزل الزوجية؟

الجمعة، 24 يناير 2025 04:30 ص
الشقة من حق الزوجة.. كيف تحتفظ أم الأطفال بمنزل الزوجية؟ محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

منزل الزوجية واحد من الأمور القانونية الشائكة التى تشهد تنازع كبير بين الزوج والزوجة فى محاكم الأسرة، و يتساءل الكثير من المواطنين، عن الحالات التى تحصل فيها الزوجة على منزل الزوجية، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية الحالات التى يجوز فيها للزوجة الاحتفاظ بعش الزوجية طبقًا للقانون.


1-أن تكون الزوجة حاضنة شرعًا.

2-عدم بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة 15 سنة.

3-عدم اختيار الحاضنة للبدل المادى "أجر المسكن"، بديلًا على الاستمرار فى عش الزوجية.

4-عدم تهيئة المطلق لمسكن بديل مناسب للمحضون والحاضنة سواء كان ذلك المسكن تمليك أو إيجار.

5-عدم ثبوت وجود أموال خاصة مملوكة للمحضون تمكنه من استئجار أو تملك مسكن مستقل.

6-عدم ثبوت وجود أموال خاصة مملوكة للمحضون تمكنه من استئجار أو تملك مسكن مستقل.







مشاركة

محكمة الاسرة

الشقة من حق الزوجة

القانون المصرى

عش الزوجية



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة