السفير أحمد غابة يشرح تاريخ وزارة الخارجية فى ندوة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

كتب عبد الوهاب الجندى

شرح السفير أحمد غابة، مدير إدارة الوثائق والمحفوظات في وزارة الخارجية، تاريخ وزارة الخارجية على مدار العصور الماضية، بداية من أيام حكم محمد على باشا، وصولا إلى وضعها الحالي.

وقال في ندوة وزارة الخارجية ضمن فعاليات "محاور الدبلوماسية الثقافة" في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، إن وزارة الخارجية مرت بمسميات مختلفة، وكانت النشأة الأولى لوزارة الخارجية في عهد محمد علي باشا ضمن "ديوان التجارة والأمور الأفرنكية " وكانت مهامها تنحصر في النظر في المسائل المرتبطة بمعاملة الأجانب وأمور التجارة.

وأوضح أنها صارت وزارة مستقلة في تشكيل مجلس النظار في عام 1879، حيث تولاها رئيس النظار نفسه نوبار باشا، مضيفاً: بعدما أعلنت الحماية البريطانية على مصر في أعوام 1914 – 1918 وهي سنوات الحرب العالمية الأولى، وتم إلغاء وزارة الخارجية باعتبارها أحد أهم مظاهر السيادة والاستقلال المصرية، وتم تحويل اختصاصات ومهام الوزارة إلى المندوب السامي البريطاني. وفي 15 مارس عام 1922 صدر إعلان استقلال مصر، وتم إعادة عمل وزارة الخارجية بعد أن توقف لمدة سبع سنوات، حيث أصبح هذا اليوم هو التاريخ الرسمي للاحتفال بيوم الدبلوماسية المصرية.



جاء ذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومحاور الدبلوماسية الثقافية، والذي يتناول مجموعة من الندوات تقدمها وزارة الخارجية المصرية وهي: "تاريخ وزارة الخارجية"، ويشارك فيها السفير أحمد فريد، والسفير ناجي غابة، وعدد من كبار المسؤولين والشخصيات العامة.

وتعتبر وزارة الخارجية، إحدى أهم مدارس الدبلوماسية المصرية، والتي تخرج فيها أسماء وشخصيات مرموقة، وبرهنت الدبلوماسية المصرية على أنها خط الدفاع الأول عن مصالح مصر في الخارج.

وفي 15 مارس عام 1922 صدر إعلان استقلال مصر عن الحكم البريطاني، وتم إعادة عمل وزارة الخارجية بعد أن توقف لمدة سبع سنوات، حيث أصبح هذا اليوم هو التاريخ الرسمي للاحتفال بيوم الدبلوماسية المصرية.

وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025، فعاليات الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتحمل نسخة هذا العام شعار "اقرأ... في البدء كان الكلمة"، وتقام بمركز مصر للمعارض الدولية، وشهد الافتتاح حضورًا رسميًا واسعًا، حيث شارك عدد من كبار المسؤولين والشخصيات العامة.