السفير أحمد فريد: الدبلوماسية الثقافية أظهرت الدور المصري مع المجتمع الدولى

كتب عبد الوهاب الجندى

قال السفير أحمد فريد، نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، إن الدبلوماسية الثقافية لها دور فعال لإظهار الدور المصري على مستوى العلاقات مع المجتمع الدولى، لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأضاف خلال ندوة وزارة الخارجية ضمن فعاليات محاور الدبلوماسية الثقافة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، أن "دورنا نقل الثقافة المصرية لدول العالم، وإيصال الصورة الصحيحة للشعب المصري، مضيفاً: "لولا وجود الحضارة المصرية ما كنا وصلنا للحضارات الأخرى مثل حضارة الولايات المتحدة الأمريكية".

تعتبر وزارة الخارجية، إحدى أهم مدارس الدبلوماسية المصرية، والتي تخرج فيها أسماء وشخصيات مرموقة، وبرهنت الدبلوماسية المصرية على أنها خط الدفاع الأول عن مصالح مصر في الخارج.

وفي 15 مارس عام 1922 صدر إعلان استقلال مصر عن الحكم البريطاني، وتم إعادة عمل وزارة الخارجية بعد أن توقف لمدة سبع سنوات، حيث أصبح هذا اليوم هو التاريخ الرسمي للاحتفال بيوم الدبلوماسية المصرية.

وتحت رعاية الرئيس السيسي، افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025، فعاليات الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، وتحمل نسخة هذا العام شعار "اقرأ... في البدء كان الكلمة"، وتقام بمركز مصر للمعارض الدولية، وشهد الافتتاح حضورًا رسميًا واسعًا، حيث شارك عدد من كبار المسؤولين والشخصيات العامة.