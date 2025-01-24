الأماكن المتاح بها تطعيمات الحجاج والمعتمرين بالقليوبية.. تعرف عليها

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة القليوبية، عن المراكز الطبية التي تقدم خدمات التطعيمات الدولية المعتمدة لتيسير إجراءات السفر إلى الأراضي المقدسة، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان على توفير خدمات الرعاية الصحية للحجاج والمعتمرين بمحافظة القليوبية، وتحت رعاية الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي.

وكشفت المديرية أنه يتم تقديم التطعيمات اللازمة في المراكز التالية:

1- مكتب صحة بنها رابع (دولي).

2- مكتب تطعيم دولي حجازي بحي غرب شبرا.

3- المركز الطبي بكفر شكر.

4- مكتب صحة ثاني شبين القناطر.

5- المركز الطبي بطوخ.

6- مركز طبي القناطر الخيرية.

7- مركز طبي قليوب المحطة.

8- مركز طبي الشباب بالعبور.

9- مركز طبي بهتيم ثاني بحي شرق شبرا.

10- مركز طبي الخانكة أول.

وتشمل هذه المراكز تقديم التطعيمات اللازمة وفقًا لإرشادات وزارة الصحة لضمان صحة وسلامة الحجاج والمعتمرين.

وتناشد مديرية الصحة جميع الراغبين في السفر إلى الأراضي المقدسة التوجه إلى أقرب مركز طبي من هذه المراكز للحصول على التطعيمات المطلوبة، مع ضرورة إحضار الأوراق اللازمة.