مديرية الصحة بالأقصر توفر غدا تطعيمات الحج والعمرة بمكاتب القرنة وأرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

تدعم مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، الحجاج والمعتمرين في توفير تطعيمات الحج والعمرة فقط في مكاتب صحة القرنة وأرمنت، بدءاً من غدا السبت الموافق 18 يناير الجارى، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

ومن جانبه كشف الدكتور أحمد أبو العطا مدير مديرية الشؤون الصحية بالأقصر، إنه تم توفير تطعيمات الحج والعمرة فقط بمكتب صحة وحدة الطارف بالقرنة، ومكتب صحة أرمنت، حيث تم تجهيز المكاتب بغرفة مستقلة وسلسلة تبريد جيدة لحفظ التطعيمات، ويتولى أعمال التطعيم فريق تطعيمات مدرب، وذلك بدءاً من السبت المقبل الموافق 18 يناير الجارى، هذا إلى جانب استمرار تقديم خدمة تطعيمات الحج والعمرة بمكتب صحة ثان، ومكتب صحة إسنا، حيث جاء ذلك في إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر بتكثيف جهود مديرية الشئون الصحية لتقديم خدمات طبية بجودة عالية بشكل لائق بالمواطنين ومنع التزاحم والتكدس على مكاتب صحية بعينها.

كما نظمت على مدار الأيام الماضية مديرية الصحة بالأقصر، سلسلة ندوات تثقيفية صحية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار الاهتمام بنشر الوعي الصحي وتحقيق التوعية المجتمعية والصحية لجميع فئات المجتمع وفقاً لتوجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وجاءت تلك الندوات التثقيفية الصحية حول الأقصر، في المركز الحضري بالبياضية، ومجلس مدينة البياضية، وديوان نجع عمرون بالبياضية، ووحدة طب أسرة المنشية بالأقصر، ومكتب صحة ثان بالأقصر، ووحدة سالم مكي، ووحدة طب أسرة الزينية قبلي، ومدرسة المنشأة الإعدادية بنات، ووحدة الزينية قبلي، ومجلس مدينة الزينية.

وأشار وكيل مديرية الصحة بالأقصر، إلى أن الندوات تناولت موضوعات عن سوء إستخدام المضادات الحيوية، وسبل تقوية المناعة ، النزلات المعوية، التغذية السليمة، أمراض الشتاء، أمراض الجهاز التنفسي، السعار وتطعيماته وطرق الانتقال والوقاية، النظافة الشخصية والبيئة الصحية، الإدمان والمخدرات وتأثيرها السلبي على المراهقين، فترة المراهقة وما يصاحبها من تغييرات، الأمراض المزمنة، الاحتياطات اللازمة عند السفر، شرح مناسك العمرة وقت تطعيمات العمرة، والأمراض المنقولة عن طريق الناموس والبعوض وطرق الوقاية، الفيروسات الكبدية وطرق انتقال العدوى والتطعيمات.