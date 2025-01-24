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الأعلى للجامعات يعتمد إنشاء فرعى لجامعات القاهرة والإسكندرية بالإمارات

الجمعة، 24 يناير 2025 10:55 ص
الأعلى للجامعات يعتمد إنشاء فرعى لجامعات القاهرة والإسكندرية بالإمارات المجلس الأعلى للجامعات
محمد صبحى

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قال الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المجلس الأعلى للجامعات  اعتمد قرار مجلس جامعة القاهرة بإنشاء فرع لجامعة القاهرة بإمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المجلس اعتمد قرار مجلس جامعة الإسكندرية بإنشاء فرع لجامعة الإسكندرية بإمارة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.


واعتمد المجلس قرار مجلس جامعة الإسكندرية بإنشاء فرع لجامعة الإسكندرية بدولة ماليزيا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

 







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